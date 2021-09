Kengurujčki: Kakšna bo kazen za surovo ravnanje z otroki?

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani bo danes izrek sodbe Branimiri Vrečar, nekdanji vodji zasebnega varstva otrok Kengurujčki. Minuli teden je na predobravnavnem naroku priznala krivdo za zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje z otroki. Tožilstvo je zanjo predlagalo pogojno kazen dveh let zapora s preizkusno dobo štirih let.

Oktobra 2018 je v javnosti završalo ob objavi posnetkov ravnanja z malčki v zasebnem varstvu Kengurujčki na ljubljanskem Viču, ki so jih pridobili na Televiziji Slovenija. Stekla je policijska preiskava, vključile so se tudi druge službe in čez dobro leto je policija vložila kazensko ovadbo zaradi surovega ravnanja na škodo desetih otrok.

Policija je vložila ovadbo zoper Branimiro Vrečar, ki je po njihovih ugotovitvah z nekaterimi otroki neprimerno komunicirala, nanje vpila in jih žalila, hranila na silo ter za počitek tesno povijala v rjuho.

Na predobravnavnem naroku je Vrečarjeva krivdo priznala. Tožilka Zvonka Knavs je dejala, da je predlagala najvišjo možno določeno kazen v okviru pogojne obsodbe. Za to se je odločila glede na težo očitanih kaznivih dejanj, saj gre za hudo kršenje dolžnosti do mladoletnih otrok in surovo ravnanje z njimi, šlo je tudi za več otrok, ki so imeli posledice zaradi teh ravnanj. Pogojno kazensko sankcijo pa da upravičuje današnje priznanje krivde, ki ga je podala obtožena ter njena še nekaznovanost za tovrstna kazniva dejanja, je dodala.