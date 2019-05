Kdo je s podporo Junckerju in Tajaniju izdal slovenske nacionalne interese? #video #Argument

Kandidati osmih list, ki jim zadnje napovedi pred evropskimi volitvami kažejo najbolje, so v oddaji Argument razpravljali tudi o spornih izjavah predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija v Bazovici in predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, ki mu nekateri očitajo, da pri vprašanju arbitraže deluje v korist Hrvaške. Kandidati so komentirali tudi sporno izjavo nosilke liste Levice Violete Tomić glede ruske aneksije ukrajinskega polotoka Krim in razpravljali o tem, zakaj nekateri dodatki, ki jih prejmejo evroposlanci, niso javni.

Na soočenju pred evropskimi volitvami so v oddaji Argument sodelovali Tanja Fajon (SD), Irena Joveva (LMŠ), Žiga Turk (NSi), Zmago Jelinčič (SNS), Luka Mesec (Levica), Jernej Pavlič (SAB), Igor Šoltes (DeSUS) in Franc Bogovič (SDS in SLS).

Kandidati o izjavi Tomićeve: Aneksija Krima je nezakonita

Voditelj Mirko Mayer je kandidate za evropske poslance spomnil tudi na sporno izjavo nosilke liste Levice Violete Tomić glede ruske aneksije ukrajinskega polotoka Krim. "Ne vem, to je njihova stvar. Mislim, da bi morali še enkrat imeti referendum," je Tomićeva pred televizijskimi kamerami odgovorila na vprašanje, ali bi Rusija morala Ukrajini Krim vrniti.

Nastop in izjava Violete Tomić o ruski aneksiji ukrajinskega Krima nista bila v čast Sloveniji, je prepričan kandidat za evropskega poslanca na skupni listi SDS in SLS Franc Bogovič. Foto: Bojan Puhek

Bogovič je poudaril, da izjava Tomićeve, ki je odmevala tudi v evropski javnosti in na družbenih omrežjih, ni v čast Sloveniji: "Kar se pa tiče samega vprašanja, mislim, da se je treba zelo bati tistih držav, ki zavzemajo ozemlja drugih." Da je bil nastop Tomićeve ponesrečen, je menila tudi Fajonova.

"Res ni naredil dobre slike Sloveniji. Aneksija Krima je absolutno nezakonita." Stališče EU in njena zunanja politika do Rusije sta jasni, je medtem poudaril Šoltes, ki sicer meni, da so sankcije EU proti Rusiji naredile več škode evropskemu gospodarstvu kot pa Moskvi.

"V primeru Krima se strinjamo, da je bil referendum nelegitimen," je glede ruske aneksije ukrajinskega polotoka Krim povedal kandidat za evropskega poslanca na listi Levice Luka Mesec. Foto: Bojan Puhek

Mesec je pojasnil, da je nosilka Levice dolgo razmišljala o odgovoru, ker so v stranki pri teh vprašanjih vedno dajali prednost pravici narodov do samoodločbe pred ozemeljsko celovitostjo držav. "Vedno smo dajali prednost pravici do samoodločbe, denimo v primerih Katalonije, Zahodne Sahare in Palestine. V primeru Krima se strinjamo, da je bil referendum nelegitimen," je dejal Mesec, ki je sicer priznal, da se nastop Tomićevi ni najbolje posrečil.

Kritični do Tajanijevih nacionalističnih izjav in Junckerjeve podpore Hrvaški

Kandidati so se v nadaljevanju opredelili tudi do vprašanja, ali bi lahko dosedanji slovenski evroposlanci enotneje nastopili proti predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju zaradi njegovih spornih izjav v Bazovici in predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, ki mu nekateri očitajo, da se je pri arbitražnem sporu med Slovenijo in Hrvaško postavil na stran Zagreba.

"Žalosti me, da slovenskih evropskih poslancev, ki so branili Junckerja in Tajanija, ni z nami. Namesto da bi se borili za arbitražo, teran in slovenske interese, so raje branili Tajanija in Orbana," je poudaril kandidat za evropskega poslanca na listi SAB Jernej Pavlič. Foto: Bojan Puhek

Pavlič je pojasnil, da se v teh primerih jasno kaže tesna povezanost članov Evropske ljudske stranke (EPP), katerega člana sta tako Juncker kot tudi hrvaški premier Andrej Plenković: "Žalosti me, da slovenskih evropskih poslancev, ki so branili Junckerja in Tajanija, ni z nami. Namesto da bi se borili za arbitražo, teran in slovenske interese, so raje branili Tajanija in Orbana."

Bogovič je ocenil, da je ravnanje Junckerja sramotno, Fajonova pa je dejala, da so bili evroposlanci iz vrst SDS zelo hitro zadovoljni s Tajanijevim ohlapnim opravičilom Sloveniji in Hrvaški: "Tudi pri Junckerju nismo nastopili enotno. Večkrat sem ga pozvala, naj se pri vprašanju arbitraže postavi na stran vladavine prava, pa je po politični in prijateljski liniji raje sodeloval s hrvaškim premierjem, naši kolegi iz SDS oziroma EPP pa z njim."

Juncker je po politični in prijateljski liniji raje sodeloval s hrvaškim premierjem Plenkovićem, naši kolegi iz SDS oziroma EPP pa z njim, je kritična nosilka liste SD Tanja Fajon. Foto: Bojan Puhek

Joveva je poudarila, da si v naslednjem mandatu v Bruslju ne želi še enega Junckerja ali še enega Tajanija: "Spremembe glede učinkovitosti EU se začnejo pri vrhu, prav pri voditeljih EU so te spremembe nujno potrebne." Turk je medtem poudaril, da ima občutek, da poskuša del slovenske politike, ki se je odločil za arbitražo, krivdo za neuspeh zdaj preložiti na Evropsko komisijo.

Jelinčič ne bi razkril, kako porablja dodatek k plači

Spomnimo, da osnovna plača evroposlanca znaša okoli 8.600 evrov bruto. Evropskim poslancem so na voljo tudi številne dodatne ugodnosti, denimo za hrano in prevoz, za nameček pa dobijo še približno 4.400 evrov mesečnega dodatka k plači za delovanje svoje pisarne. Marsikateri evropski poslanec oziroma kandidat za evroposlanca ob tem ni pripravljen razkriti, ali omenjena javna sredstva porabi transparentno.

Nosilec liste SNS Zmago Jelinčič Plemeniti in nosilka liste LMŠ Irena Joveva. Foto: Bojan Puhek

"Zakaj pa bi, če jih noben ne razkriva in če naši ministri ne razkrivajo tistih svojih postranskih dobičkov, ki ne gredo v sto tisoč, ampak v milijone evrov? Ne vem, zakaj bi morali vi govoriti o nekaj tisoč evrih," je poudaril Jelinčič. Šoltes je na drugi strani povedal, da so Zeleni ob vsakoletnem sprejemanju proračuna v Evropskem parlamentu zahtevali amandmaje za večjo transparentnost porabe sredstev, večjo zavezo poročanja in možnost revizije od Evropskega parlamenta: "Vedno smo bili zavrnjeni."

Kandidat za evropskega poslanca na listi NSi Žiga Turk in nosilec liste DeSUS Igor Šoltes. Foto: Bojan Puhek

Pavlič je poudaril, da je nosilka liste SAB Angelika Mlinar svojo porabo omenjenih sredstev objavila na spletu: "Pri tem nikogar nič ne zavezuje, vsak lahko razkrije, kako porabi denar." Fajonova je prav tako poudarila, da je v preteklosti novinarjem že razkrila porabo omenjenih sredstev in dodala, da se zavzema, da poraba tega denarja postane javna in s tem bolj transparentna. Da je transparentnost ključnega pomena, je med drugim poudarila tudi Joveva.