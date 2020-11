Kdo je ogrožal neodvisnost urednice STA?

Potem ko je 22 odgovornih urednikov osrednjih slovenskih medijev, med njimi tudi Barbara Štrukelj s STA, konec oktobra javnost s pismom seznanilo o političnih pritiskih nanje, je Urad vlade za komuniciranje (Ukom) na STA poslal dopis, v katerem od direktorja Bojana Veselinoviča terja pojasnila glede ravnanja odgovornih oseb na nacionalni tiskovni agenciji.

"Izjemno smo presenečeni, da nas o pritiskih oblasti, ki naj bi se celo tedensko vršili na odgovorno urednico, niste obvestili. Še bolj pa smo presenečeni, da odgovorne urednice niste že ob prvem tovrstnem pritisku ustrezno zaščitili. Od direktorja agencije bi namreč pričakovali, da se ji ob kakršnihkoli pritiskih pomaga tako v pravnem smislu kot tudi javno. Glede na dopis ugotavljamo, da je odgovorna urednica prepuščena sama sebi in se je morala povezati z nekaterimi drugimi odgovornimi uredniki, da je dobila ustrezno podporo," so zapisali v dopisu direktorju Veselinoviču.

Direktor Slovenske tiskovne agencije Bojan Veselinovič. Foto: STA Na Ukomu so v dopisu tudi izrazili prepričanje, da če so se ti pritiski na delo odgovorne urednice res zgodili in direktor ni ustrezno ukrepal, je s tem grobo kršil svoje delovne obveznosti. "V kolikor pa se ti pritiski niso izvajali in se je odgovorna urednica podpisala pod izjavo, ki evidentno ne drži, pa nas zanima, kaj boste naredili, da boste zaščitili ime in kredibilnost Slovenske tiskovne agencije?" sprašujejo Veselinoviča.

Natančnih podatkov o političnih pritiskih Ukom ni prejel

Ker so želeli tudi na Ukomu ukrepati proti tistim, ki so tedensko izvajali pritiske na odgovorno urednico ali posameznega novinarja, so jih zaprosili za naslednje podatke:

- kdaj se je izvedel pritisk na odgovorno urednico ali kateregakoli novinarja Slovenske tiskovne agencije (po datumih),

- kdo vse je izvedel pritisk na odgovorno urednico ali kateregakoli novinarja Slovenske tiskovne agencije (poimenski seznam),

- kaj vse se je zahtevalo od odgovorne urednice ali kateregakoli novinarja Slovenske tiskovne agencije (seznam zahtev),

- kopijo vseh uradnih dopisov, iz katerih je razvidno nesprejemljivo ravnanje posameznih vladnih predstavnikov.

A z Ukoma so nam sporočili, da kljub večkratnim prošnjam, odgovora na dopis niso prejeli, posredovan jim je bil le dopis s sklepom nadzornega sveta (NS) STA, pod katerim je podpisan Veselinovič. Ta v nasprotju s pismom, pod katerim je bila podpisana odgovorna urednica STA, ugotavlja, da sta "celotnemu uredništvu in odgovorni urednici zagotovljeni avtonomnost in neodvisnost pri opravljanju novinarskega dela in zastopanju stališč v zvezi s tem v javnosti".

Spodaj si lahko v celoti preberete sklep nadzornega sveta STA:

NS STA se je seznanil z dopisi Ukom, naslovljenimi na vodstvo STA in člane NS v zvezi z objavljanjem novinarskih vsebin in odzivov nanje.



NS STA je preučil tudi pojasnila, ki jih je pripravilo vodstvo družbe in o tem opravil razpravo.



V zvezi s tem NS STA ugotavlja, da je po veljavni zakonodaji in predpisih, ki urejajo delovanje STA kot medijske hiše (ZMed, ZSTAgen, Akt o ustanovitvi STA), celotnemu uredništvu in odgovorni urednici zagotovljena avtonomnost in neodvisnost pri opravljanju novinarskega dela in zastopanju stališč v zvezi s tem v javnosti.



NS STA in vodstvo družbe bosta v skladu z veljavnimi predpisi in načeli korporativnega upravljanja - spoštujoč razmerje med lastnikom, nadzornim organom in poslovodstvom - tudi v prihodnje skrbela za ohranitev in še večjo stopnjo ugleda nacionalne tiskovne agencije doma in po svetu. Pravica do popravka in prikaza nasprotnih dejstev je z ustavo zagotovljena pravica, ki jo konkretizira Zmed.

Nadzornemu svetu STA predseduje Mladen Terčelj, člani pa so Aleksander Igličar, Jure Brankovič, Jernej Šmajdek in Radovan Cerjak. Odvetnik Cerjak je bil na predlog Janševe vlade v državnem zboru imenovan konec septembra letos, do imenovanja pa so bili kritični v večjem delu opozicije. V Levici, LMŠ, SD in SAB so opozorili na vprašanje konflikta interesov ter da si želi SDS s Cerjakovim imenovanjem "po svoji meri prikrojiti medijski prostor" ter s tem resno ogroziti neodvisnost STA.