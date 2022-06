Kdaj v prehrano psov in mačk dodati prehranska dopolnila?

Dobra prehrana je tudi pri hišnih ljubljenčkih temelj dobrega zdravja. S pravimi prehranskimi dopolnili lahko svojim kosmatim prijateljem zagotovimo, da bodo dobili vse, kar potrebujejo, glede na svoje značilnosti, stopnjo aktivnosti, starost, pasmo in morebitne zdravstvene težave. Vsi hišni ljubljenčki morajo dobiti dovolj bogate hrane in veliko gibanja, če hočemo, da bodo imeli dolgo in zdravo življenje. Pri zagotavljanju visoke kakovosti vsakdana v življenju psov in mačk so vam lahko v veliko pomoč edinstveni izdelki slovenskega podjetja Dogoteka.

Dogotekina zgodba je nastala zaradi neizmerne ljubezni do psov in mačk ter želje ustanoviteljev podjetja, da jim omogočijo zdravo in kakovostno življenje s popolnoma naravnimi izdelki. "Začelo se je tako, da smo za svoje pse iskali naravne rešitve, predvsem za podporo rasti mladičev in pripravo psov na razstave, pa zato, da bi starejšim psom omogočili čim lepše in daljše življenje," pove Živa Oseli Šušterčič, ki je skupaj s sestro Ksenijo Oseli Donati soustanoviteljica podjetja. Dogoteka ponuja tri temeljne linije edinstvenih prehranskih dodatkov za pse ter naravne rešitve za zdravje in fizično kondicijo psov. Naj bodo to prehranski dodatki, izdelki za nego, primeren razvoj in rast, gibanje, njihove različne linije izdelkov kot preventivo ali kurativo uporabljajo številni odgovorni slovenski lastniki hišnih ljubljenčkov, njihove stranke pa prihajajo s skoraj vsega sveta. "Ni je države, v katero še nismo izvažali," poudari Živa Oseli Šusterčič. Izdelki podjetja Dogoteka so lastnikom psov in mačk neposredno dostopni prek spletne prodaje v spletni trgovini, posredno pa prek številnih trgovcev, veterinarjev in v veterinarskih klinikah po vsem svetu. Da je uporaba izdelkov podjetja Dogoteka resnično koristna tako za zdravje kot fizično kondicijo psov, pa najbolje pričajo številne izjave zadovoljnih uporabnikov. Vas zanima, kako poskrbeti za socializacijo psa, gibanje, pravilno prehrano, izbrati ustrezne prehranske dodatke glede na starostno obdobje psa, kako ukrepati proti notranjim zajedavcem? V prispevku pišemo o nekaterih ključnih področjih v življenju in vsakdanu psov, nasvetih za lastnike psov ter kako si na posameznih področjih velja pomagati s kakovostnimi prehranskimi dodatki.

Gibanje psa in skrb za sklep – za MINI in MAXY pse

Ohranjanje psa v dobrem fizičnem stanju zahteva kombinacijo telesne aktivnosti, socializacije, pravilne prehrane in nege. Najlažji način, da svojega psa spravite v gibanje, je, da greste na dnevne sprehode. Na začetku naj vaši sprehodi ne bodo predolgi, na začetku naj trajajo od 15 do 20 minut. Pomembno je, da greste na sprehod vsak dan. Kombinirajte sprehod s treningom, da ohranite zanimanje živali.

Na področju pravilne prehrane si lahko pomagate z izdelkoma DOGOmini in DOGOmaxy , ki se uvrščata v kategorijo PARNUTS (izdelki za posebne prehranske namene). Oba izdelka sta namenjena podpiranju osteoartikularnih funkcij, kit in vezi pri psih na splošno, kot podpora sklepnemu metabolizmu v primeru artroze pri odraslih psih, ki so podvržene obrabi sklepnega hrustanca ali npr. pri psih, ki so izpostavljeni intenzivnemu delu (agility, delovni in športni psi). Protrixan vsebuje mešanico rastlin s sinergičnim antioksidativnim delovanjem (garcinia mangostana in kurkuma), zato koristno podpira presnovo kolagena, ki se lahko dejansko zmanjša v korelaciji z oksidativnim stresom. Poleg tega je tudi kurkuma rastlina s poznanim učinkom kot podpora delovanja sklepov.

Vpliv na pravilno in zdravo rast

Psi, ki še rastejo, imajo drugačne potrebe od odraslih psov. Med rastjo, še posebej, če je hitra in intenzivna, je dobro preprečiti in ne zdraviti. Še posebej je pomembno, da v primeru težav v rasti pravočasno ukrepate, ko so rastne plošče še odprte, da ima telo čas za okrevanje in regeneracijo. DOGOjunior vsebuje mikrohranila in fitoterapevtske izvlečke, uporabne za rast mladičev vseh pasem. Tudi s pravilno in uravnoteženo prehrano morajo mladički pogosto povečati vnos določenih hranil, ki sodelujejo pri tvorbnem metabolizmu sklepnega hrustanca in vezi.

Pri izdelku DOGOjunior je poudarek prav na fitoterapevtskih izvlečkih, kot sta alga spirulina in alga laminaria – dve algi z zelo visoko vsebnostjo aminokislin in vitaminov, vključno z vitaminom E, vitaminom A in številnimi vitamini skupine B. Vsebujejo tudi dobro količino maščobnih kislin omega 3 in omega 6; alga laminaria vsebuje tudi jod. Equisetum Arvense vsebuje veliko količino organskega silicija, ki olajša absorpcijo vseh makro- in mikroelementov. V zadnjem desetletju so nekatere študije prepoznale silicij kot element v sledovih, ki igra pomembno vlogo v vezivnem tkivu, zlasti v kosteh in hrustancu. Delovni psi potrebujejo energetsko bogatejšo hrano od hišnih ljubljencev.

Psi, ki jedo hrano mesnega izvora, ne dobijo kalcija in fosforja v pravem razmerju za pravilno rast kosti, zato je v fazi odraščanja, od drugega meseca pa do končnega razvoja (približno 12–15 mesecev, odvisno od posamezne pasme), pomemben pravilen vnos vitaminov in mineralov ter drugih komponent za harmonično rast psa.

Psiho-fizična forma starejših psov

V procesu staranja se pri psih dogajajo številne fizične, metabolične in psihološke spremembe. Te vplivajo na zdravstveno in mentalno stanje starejših psov. Celo starejši pes, ki lahko prehodi samo krajše razdalje, se veseli svojega vsakodnevnega sprehoda in aktivnosti z lastnikom.

Inovativen izdelek na področju prehranskih dodatkov je DOGOdol , ki deluje nevroprotektivno. Cilj izdelka DOGOdol je ohraniti funkcionalnost nevronskih celic. Vse več študij kaže, da oksidativni stres povzroča nevrološke spremembe. Na periferni ravni se spremembe, ki se pojavijo po poškodbi aferentov, nanašajo zlasti na preobčutljivost nociceptivnega sistema, iz katerega izhajajo značilni simptomi nevropatske bolečine. Integracija s snovmi z antioksidativnim delovanjem je lahko koristna za nevroprotektivni učinek.

Izdelek priporočamo vsem psom seniorjem oziroma tistim, ki jih kaj boli in pri katerih je zaželena dolgoročna terapija iz naravnih aktivnih sestavin (PEA, fitosteroli, Boswellia, vitamin C, Olea europea), ki nimajo škodljivih vplivov na druge organe, ampak delujejo sinergično in pomagajo ohranjati psiho-fizično kondicijo psa.

Notranji zajedavci pri psih

Prehranski dodatek Diagiar pomaga pri precej razširjenem parazitu Giardii Lamblia, ki povzroča precejšen delež nebakterijskih drisk pri človeku in psih ter mačkah. Giardia Lamblia je majhen enocelični protozoan, ki ga najdemo v prebavilih večine domačih in divjih sesalcev, vključno s človekom. Izraz parazit sicer v osnovi označuje organizem, ki preživi s hranjenjem na račun drugega, ne da bi dal kaj v zameno. Giardia je prisotna po vsem svetu, za njo pa je značilen neposreden življenjski cikel, to je, da za razmnoževanje ne potrebujejo vmesnih gostiteljev. Psi se okužijo, ko zaužijejo cistično obliko tega parazita s pitjem onesnažene vode, uživanjem kontaminirane hrane ali lizanjem onesnažene dlake ali s stikom z onesnaženim iztrebkom, ki je prisoten v okolju, v katerem živijo. Te ciste, ki jih zaužijejo, kolonizirajo prvi del pasjega črevesa, dvanajstnika. Vsaka cista ustvari več mobilnih ličink, ki se razmnožujejo aseksualno, kar povzroča številne zrele Giardie. Ciste se izločajo tudi s pasjim iztrebkom in se s tem širijo v okolju. Ciste so sicer zelo odporne proti okolju, vendar jih ubijejo vročina (50 °C), zelo suho podnebje, belilo, kvaternarne amonijeve soli, formaldehid. Ciste lahko glede na vremenske razmere v okolju ostanejo aktivne do približno tri mesece, pri vlažnem podnebju pa ciste preživijo zelo dolgo. Prisotnost Giardie se sicer odraža v naslednjih simptomih: penasta driska, slabost, včasih vročina, pobitost in zapoznela rast mladičev (zelo pomembno).

Diagiar predstavlja naraven, psu prijazen in učinkovit način zdravljenja Giardie. Osnovan je na eteričnih oljih in učinkovito ter hitro pomaga pri zdravljenju Giardie. Njegova formula, bogata z eteričnimi olji, povezanimi z naravnimi izvlečki, prispeva k ohranjanju fiziološkega črevesnega zdravja, zahvaljujoč njihovim antiseptičnim, antidispeptičnim in antioksidantnim delovanjem.

Veliko lastnikov psov pri omenjeni problematiki še vedno uporablja mleti suhi česen (tudi v obliki prehranskega dodatka) ali surov česen, saj so prepričani, da en česen na dan odžene zdravnika stran. To je zelo zmotno. Razlika med garličnim esencialnim oljem in surovim česnom, ko gre za uporabo pri psih, je velika. Eterično olje česna, ki je uporabljen v izdelku DiaGiar, vsebuje visoke koncentracije učinkovin, skoraj čistih, proti zajedavcem. Če želimo dobiti enako količino aktivnih sestavin s surovim česnom, moramo vnesti ogromne količine s celotnim naborom lastnih aktivnih sestavin česna, vključno z veliko količino anemikantov, ki bi lahko resno škodile pasjemu zdravju.

Proti poletnim nadlogam

V poletnih mesecih se pojavljajo insekti, kot so komarji, klopi, obadi, ki predstavljajo številne tegobe za hišne ljubljenčke. Ko svojega kužka božate, ste v tesnem stiku z njegovim kožuhom, posledično pa tudi s sredstvi, ki jih uporabljate za nego ali zaščito.

DogoSTOP spray je popolnoma naravno pršilo proti insektom, narejeno iz naravnih izvlečkov zelišč, ki odganjajo insekte in mrčes. Izdelek ne vsebuje kemičnih snovi, kar pomeni, da je za vašega kužka povsem neškodljiv, niti ne povzroča nobenih neželenih stranskih učinkov zate ali zanj.

Izdelek deluje čistilno, vlažilno in dermoprotektivno na živalsko dlako. Vsebovana eterična olja dajejo dlaki in koži živali prijeten vonj, ki poskrbi za dlako tako, da jo odišavi in zaščiti, zaradi eteričnih olj, ki jih vsebuje, pa je odličen za odganjanje nadležnih žuželk.

Koža je največji organ vašega kužka, skozi katerega snovi prehajajo v njegovo telo. Privoščite mu najboljšo zaščito z DogoSTOP Sprayem iz Dogoteke. Zaupa nam tudi priznana inštruktorica Tjaša Kovač, ustanoviteljica Pasje šole Naraven pes.

Vzgoja kot vseživljenjski proces

Začnimo s tistim najpomembnejšim – vzgojo. Vzgoja je pravilna socializacija, komunikacija in odnos. Sem spadajo tudi pravila in meje.

Delo s psom je vseživljenjski proces in seveda obvezna predanost človeka, če ne želimo pri vzgoji imeti učinka joja. Za ohranjanje obojestranskega zaupanja in spoštovanja je obvezno vsakodnevno zavedanje, da je pes živo bitje (ne stroj ali igrača), ki obožuje interakcijo s svojim vodnikom. Ko delujeta kot ekipa, se komunikacija še izboljša, saj se človek prek dela oz. dejavnosti lahko ogromno nauči o psu in pasji psihologiji prek opazovanja, raziskovanja in dela.