Kdaj v pokoj in kolikšno pokojnino si lahko obetamo?

Preprosto do informacij v povezavi z odhodom v pokoj in nakazili

Odhod v pokoj je pomemben mejnik v življenju posameznika. Mnogi se tega dne veselijo, saj to predstavlja obdobje, ko bodo več časa lahko posvetili svojim hobijem in dejavnostim, v katerih uživajo. Kdaj v pokoj in kolikšna bo pokojnina, sta zato vprašanji, ki si ju marsikdo zastavi, ko pride v zrelejša leta in ima za seboj večletne delovne izkušnje. Medtem ko je odgovor na drugo vprašanje odvisen od več dejavnikov, kot sta dolžina delovne dobe ter višina plače in vplačanih prispevkov, je odgovor na prvo vprašanje bolj predvidljiv.

Foto: ZPIZ

Kdaj torej v pokoj?

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine morata biti hkrati izpolnjena starostni pogoj in pokojninska doba: starost 60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa ali starost 65 let in najmanj 15 let zavarovalne dobe. V določenih primerih je mogoče pravico do starostne pokojnine pridobiti tudi pri nižji starosti, in sicer zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, služenja obveznega vojaškega roka, vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti, dela na delovnih mestih, na katerih se je zavarovalna doba štela s povečanjem, ali osebnih okoliščin, ki so povezane z zdravstvenim stanjem.

Kolikšna bo moja pokojnina?

Višina starostne pokojnine je povezana z višino pokojninske osnove in dolžino dopolnjene pokojninske dobe. Ta služi za določitev odstotka za odmero starostne pokojnine, ki je s 1. januarjem enak tako za ženske kot za moške. Odmerni odstotek za 40 let dopolnjene pokojninske dobe za ženske in za moške tako znaša 63,5 odstotka, za 15 let zavarovalne dobe pa 29,5 odstotka. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe se prišteje po 1,36 odstotka pokojninske osnove.

Tudi v letu 2023 se za izračun pokojninske osnove upoštevajo osnove iz katerihkoli zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970, ki so za zavarovanca najugodnejša.

Splošnim informativnim pokojninskim kalkulatorjem lahko opravite informativni izračun datuma izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine ter višino pokojnine na podlagi podatkov, ki jih ročno vnesete.

Foto: ZPIZ

Preprosteje do informacij v zvezi z odhodom v pokoj in pokojnino

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) lahko od zdaj številne storitve opravite kar od doma na povsem preprost način. Ponujajo namreč različne načine za oddajo vlog in odgovarjanje na številna vprašanja o vključitvi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pravicah, ki vam pripadajo iz tega naslova, nakazilih prejemkov in podobnem. Načini so povsem preprosti za uporabo in jim bodo kos tudi starejši z osnovnim računalniškim znanjem.

Z obrazcem eVloga za VSE lahko preprosto in hitro uveljavljate pravice iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zavodu sporočate spremembe podatkov ali urejate vprašanja s področja vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Foto: ZPIZ

Gre za storitev, ki omogoča oddajo obrazcev brez uporabe digitalnega potrdila. Vse, kar potrebujete za vložitev eVloge za VSE, sta dostop do spleta in mobilni telefon. Za uporabo te storitve ni potrebna registracija v portal Moj eZPIZ, niti ne ne potrebujete uporabniškega računa SI-PASS.

Pri oddaji eVloge za VSE lahko izberete, da želite na enak način, brez digitalnega potrdila ali prijave v portal Moj e-ZPIZ, digitalno prevzeti tudi dokumente, ki jih za vas pripravi ZPIZ. Za digitalni prevzem dokumentov, za katere ni potrebno osebno vročanje, se lahko odločite ob vložitvi eVloge za VSE ali oddate posebno, ločeno e-vlogo. Pred možnostjo digitalnega prevzema dokumentov vas bo po telefonu poklical svetovalec in preveril vašo identiteto. Podatke za digitalni prevzem dokumentov boste dobili na svoj mobilni telefon.

Foto: ZPIZ

Storitev vam omogoča tudi, da na podlagi identifikacijskih oznak, ki so natisnjene na fizičnem prepisu dokumenta, kadarkoli preverite avtentičnost prejetega papirnega dokumenta in prevzamete digitalni izvirnik, ki ga hrani zavod. Storitev je z uporabo ustreznih aplikacij za branje QR-kod na mobilnih napravah dostopna tudi neposredno prek QR-kode na dokumentu.

Za tiste, ki imate digitalno potrdilo ali uporabniški račun SI-PASS, je dostop do podatkov, izpolnjevanje vlog in prevzemanje dokumentov ZPIZ prek portala Moj eZPIZ še preprostejše.

Moj eZPIZ je portal, namenjen varnemu dostopu do elektronskih storitev eZPIZ za zavarovance in upokojence, ki za registracijo v portal potrebujejo digitalno potrdilo ali uporabniški račun SI-PASS.

Foto: ZPIZ

Uporabnikom omogoča, da si ogledajo svoje podatke o obdobjih zavarovanja in plačah ter nadomestilih, elektronsko izpolnjujejo in oddajajo vloge s sprotnim preverjanjem ustreznosti vpisanih podatkov in digitalnim podpisom, preverjajo stanje svoje zadeve ali imajo vpogled v podatke o nakazilih, elektronsko prevzemajo dokumente takoj, ko so pripravljeni, in z Osebnim informativnim pokojninskim kalkulatorjem na podlagi podatkov, ki jih ZPIZ o njih vodi v matični evidenci, takoj prejmejo informativni izračun datuma izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine ter okvirni izračun višine te.

Če se vam zdi uporaba spletnih storitev prezahtevna, pa lahko za pomoč vedno prosite tudi strokovne sodelavce na ZPIZ, ki vam bodo pomagali z odgovori na vprašanja z različnih področij pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali vam pomagali pri uporabi spletnih storitev.

Foto: ZPIZ