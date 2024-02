Katičevo v petek čaka zaslišanje pred matičnim odborom DZ

Premier Robert Golob je predlog za imenovanje Andreje Katič po pogovorih s SD, pravosodni resor namreč sodi v njihovo kvoto, v DZ poslal v ponedeljek.

Po poslovniku DZ se mora kandidat za ministra najprej tri dni in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature predstaviti pristojnemu delovnemu telesu DZ, nato pa sledi še potrjevanje na seji DZ.

Kandidatka bo torej načrte za svoje delo predstavila v petek. Na resorju jo sicer čaka nemalo izzivov, med drugim se bo morala spopasti s posledicami afere nakupa prostorov za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, neuresničeno ustavno odločbo glede plač sodnikov in v luči tega tudi z nadaljnjimi protestnimi aktivnostmi sodnikov in tožilcev. Slednji so za 14. marec napovedali tudi novo enodnevno stavko. Velik izziv na skoraj polovici mandata aktualne vlade ostaja tudi reforma pravosodja.

Koalicija izpostavlja njene izkušnje, v opoziciji jo vidijo kot kompromis

V koaliciji so med prednostmi Katičeve izpostavili njene dosedanje izkušnje, saj je ministrstvo vodila že v mandatu vlade Marjana Šarca. V opoziciji pa med drugim pričakujejo, da ji bo uspela povrnitev kredibilnosti ministrstvu in da si bo prizadevala za zaupanje sodstva in mu povrnila ugled.

Poslanec SDS Dejan Kaloh v izboru Andreje Katič za kandidatko za pravosodno ministrico vidi kompromis koalicije, ki je zakopala bojno sekiro. Priznava ji dosedanje izkušnje, a poudarja izzive, ki jo čakajo, med drugim povrnitev kredibilnosti ministrstvu. V NSi pa pričakujejo, da si bo Katičeva prizadevala za zaupanje sodstva in mu povrnila ugled.

"Katičeva, resnici na ljubo, ima določene izkušnje v resorju, tako se nekako slika kot logična izbira," je danes v izjavi za medije ocenil Kaloh. Prepričan je, da se ministrska kandidatka ob tem zaveda, da ni bila prva izbira premierja Roberta Goloba, ne zgolj tokrat, ampak tudi ob sestavljanju vlade, ko je vodenje resorja prevzela Dominika Švarc Pipan.

"Končno se je odločil in kar dokaj hitro poslal novo kandidatko v parlament, kar je edino pravilno. Njegova dosedanja praksa, da je zavlačeval s kandidati, se je pokazala za škodljivo," pa je izbiro predsednika vlade danes komentirala poslanka in podpredsednica NSi Vida Čadonič Špelič.

Kaloh je sicer ocenil še, da gre v primeru Katičeve za "karierno političarko", ki bo z veseljem sedla na ministrski stolček. Ob tem je opozoril, da jo čaka več odprtih front, s katerimi se bo morala spopasti. Po njegovih besedah v SDS ocenjujejo, da je po odstopu dosedanje ministrice Švarc Pipanove ministrstvo moralno in kadrovsko opustošeno.

"Dobili bomo novo ministrico, ostali pa bodo stari problemi in to je najpomembnejše. Bomo videli, kako jih bo reševala," pa je na naloge, ki čakajo novo ministrico, opozorila Čadonič Špeličeva.

Spomnimo

Novega kandidata oz. kandidatko so sicer SD in premier Golob iskali po odstopu Dominike Švarc Pipan. Slednja se je z ministrske funkcije poslovila po tem, ko je kot predstojnica ministrstva podpisala pogodbo o nakupu stavbe na Litijski, vredno 7,7 milijona evrov. Na ministrico so se ob tem zgrnili očitki o netransparentnem in negospodarnem nakupu. Švarc Pipanova je v preteklih tednih zatrjevala, da je bila pri nakupu zavedena, prst pa je pri tem uperila tudi v nekatere uslužbence ministrstva in člane stranke SD. Na ministrskem stolčku se je tako kljub pozivom matične SD odločila vztrajati še nekaj časa in se sama lotila razčiščevanja okoliščin nakupa.

Po večtedenskem razčiščevanju je predsedniku vlade predala poročilo o svojih ugotovitvah domnevnih nepravilnosti pri nakupu omenjene stavbe, v katerem je med drugim izpostavila prirejeno projektno dokumentacijo in sum zunanjih vplivov. Zatem je Golobu podala podpisano odstopno izjavo, od seznanitve DZ z njenim odstopom pa na ministrstvu v teh dneh še opravlja tekoče posle.

Z menjavo na čelu ministrstva za pravosodje bo to sicer že šesta menjava v Golobovi vladni ekipi. Z ministrske funkcije so doslej pred Švarc Pipanovo odstopili še notranja ministrica Tatjana Bobnar, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. DZ pa je na predlog Goloba razrešil kmetijsko ministrico Ireno Šinko.