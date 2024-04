Katarina Bergant bo nastopila funkcijo generalne državne tožilke

Katarina Bergant državnotožilsko kariero gradi 27 let. Zadnjih šest let je vodila okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, od lani kot vrhovna državna tožilka. Je soavtorica komentarja splošnega dela kazenskega zakonika in komentarja zakona o kazenskem postopku ter predavateljica in nosilka predmeta kazensko in kaznovalno pravo na Fakulteti za menedžment in pravo v Ljubljani.

Med drugim je leta 2008 zavrgla predlog za pregon finskega novinarja Magnusa Berglunda v zadevi Patria. Leta 2015 je prevzela primer zdravnika Ivana Radana, ki so ga po dolgotrajnem sojenju med drugim oprostili obtožb uboja štirih bolnikov.

Bergantova je pred imenovanjem za generalno državno tožilko v šestletnem strateškem programu dela zapisala, da delo tožilstva ocenjuje kot uspešno, učinkovito in gospodarno, kar ne pomeni, da ni prostora za izboljšave. Med prednostnimi nalogami je poudarila prizadevanje za spremembo zakona o državnem tožilstvu, ki bi omogočal, da ima tudi generalni državni tožilec možnost spreminjanja in dopolnjevanja politike pregona. Meni, da je treba najti rešitve za poenostavitev in pospešitev dolgotrajnih postopkov za imenovanje in napredovanje državnih tožilcev.

Na seji odbora za pravosodje je marca med nalogami poudarila tudi poenotenje kaznovalne politike vseh državnih tožilstev, saj je ta primerljiva in krepi pravno varnost posameznika, s tem pa povečuje zaupanje javnosti v pravosodni sistem.