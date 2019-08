Kar tretjina loterijskih dobitnikov prej ali slej bankrotira #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred kratkim si je 50 Fincev na Eurojackpotu razdelilo najvišji mogoči dobitek 90 milijonov evrov. Zmagovalno kombinacijo so vplačali skupaj, na istem okencu. A dobitek ne prinaša nujno le pozitivnih posledic, saj kar tretjina vseh dobitnikov prej ali slej bankrotira. Po mnenju psihologa je za to kriv prehiter dostop do velike količine denarja.

Finci so sicer med najbolj zagretimi Eurojackpot hazarderji. To je bil že drugi od štirih najvišjih dobitkov, ki je končal v deželi tisočerih jezer. Jackpot je šel na Finsko že 16-krat, prav tam pa je vsak petek tudi žrebanje, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Med rekordnimi dobitki je bil dvakrat Eurojackpot izžreban tudi v Sloveniji. Leta 2014 je 28 milijonov evrov prejel srečnik iz Žalca, največji dobitek pa je bil do zdaj izžreban v Južni Karolini v ZDA, in sicer 1,5 milijarde dolarjev oziroma slabih 1.350.000 evrov.

Rojstni datum otrok, najljubše številke ali naključni izbor računalnika. Vse, da bi se le nasmehnila sreča in bi loterijski žreb izbral prav našo kombinacijo. Foto: STA

Beseda lotto izhaja iz italijanščine in pomeni usoda. A ta je lahko ob morebitnem dobitku zelo žalostna. Kar tretjina loterijskih dobitnikov prej ali slej bankrotira. Psiholog Matej Tušak za to krivi prehiter dostop do tako velike količine denarja.

"Pravzaprav preskočijo vse mogoče faze. Od te, ko nimaš nič denarja, do tiste, ko imaš malo več denarja, ko lahko greš v boljše restavracije in ko si postopoma lahko privoščiš boljše stvari in se počasi prilagajaš na čisto drugačen slog življenja," pravi Tušak.

Prav tej spremembi marsikdo ni kos, še posebno zato, ker gre običajno za nepremožne ljudi, ki ne znajo upravljati tako velikih količin denarja.

Premožni so se naučili, da lahko s svojim delom pridejo do denarja

"Premožni ljudje so se v življenju naučili, da z delom, s tem, kar ustvarjajo, pridejo do denarja. Tisti, ki imajo tega denarja povprečno ali podpovprečno, pa so se naučili, da s svojim delom ne morejo priti do tega, kar si želijo," je Tušak pojasnil razlog, zakaj se zatekajo k igram na srečo.

Čeprav je možnost za to, da bo Slovenec zadel sedmico, pri nas 1 proti 15 milijonov, loto igra 800 tisoč Slovencev, a številni se ne zavedajo, da imajo veliki dobitki tudi svoje pasti.

Čeprav je možnost za to, da bo Slovenec zadel sedmico pri nas 1 proti 15 milijonov, loto igra 800.000 Slovencev, a mnogi se ne zavedajo, da imajo veliki dobitki tudi svoje pasti. Foto: Mercedes-Benz

Dobitnik mora ohraniti stik z realnostjo

Pretirana radodarnost se lahko klavrno konča. Sharon Tirabassa, ki je devetmilijonski dobitek do zadnjega razdelila med družino in prijatelje, je na koncu ostala brez vsega. Žalostno je končal tudi Aruž Khan iz Chicaga, ki ga je iz želje po njegovem denarju do smrti zastrupil eden od družinskih članov.

"Takrat se spremenijo tudi odnosi prijateljev. Ljudje, ki te prej niso poznali, bi radi bili tvoji prijatelji in bi radi posredno nekaj imeli od tega," je povedal Tušak.

Da se ne zgodijo katastrofalne posledice, pravi Tušak, mora dobitnik ohraniti stik z realnostjo in obdržati svoje navade in aktivnosti.