V zadnjih dveh mesecih so policisti na območju Slovenije zabeležili strmo rast nezakonitih prehodov državne meje. To policija ugotavlja tudi v oceni stanja.

Predvsem v zadnjih dveh mesecih se je število nezakonitih prehodov meje močno povečalo. Potem ko so policisti maja našteli 907 primerov nezakonitih prehodov meje, se je številka v juniju povzpela na 1.781, pretekli mesec pa na 2.319. V zadnjih dveh mesecih so številke višje kot v primerljivih letih 2018 in 2019.

Policija v oceni stanja pričakuje, da se bo veliko število nezakonitih prehodov nadaljevalo tudi v prihodnjih mesecih.

Tudi v zadnjih dneh so policisti odkrili več sto tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V petek so novomeški policisti na 15 lokacijah na območju Bele krajine, Posavja in Dolenjske izsledili 106 tujcev, v poostrenem nadzoru na območju koprske policijske uprave pa so v noči na petek prijeli 209 nezakonitih migrantov.