Kandidatki za kmetijsko ministrico Aleksandri Pivec zelena luč odbora

Pivčeva je v predstavitvi napovedala nadaljnja prizadevanja za ohranitev kmetijstva in podeželja, ki pa morata slediti trendom. Med njimi je trajnostni razvoj, ki po njenem mnenju prinaša tudi možnosti za krepitev dodane vrednosti, piše STA.

Poslance je med drugim zanimalo, kakšno je stališče Pivčeve o rabi glifosata. Kot je dejal Edvard Paulič (LMŠ), bi radi izvedeli, kaj bo Slovenija naredila, če ne najde alternative temu herbicidu. Pivčeva je poudarila, da zagovarja prepoved uporabe glifosata, a je treba najprej najti ustrezne alternative. Teh zaenkrat še ni.

"Čaka nas še kar nekaj dela"

Tomaža Lisca (SDS) je zanimalo, ali Pivčeva načrtuje spremembe pri delovanju družbe Slovenski državni gozdovi. Odgovorila mu je, da je nekaj pozitivnih premikov že bilo narejenih, še vedno pa niso potrdili strateškega načrta, ki čaka na vladi. "Čaka nas še kar nekaj dela, da bomo poslovanje spravili na optimum," je dejala.

Odgovarjala je tudi na vprašanja v zvezi z uporabo konoplje v medicinske namene. Kot je povedala, se pri tem vprašanju usklajujejo z ministrstvom za zdravje kot nosilnim ministrstvom. Če pride do odločitve o dovoljeni uporabi v medicinske namene, lahko pripravijo zakonodajo o tem, je dodala, piše STA.

Zelo ostra pa je bila do najverjetnejše kmetijske ministrice nove vlade Violeta Tomić iz Levice. Ocenila je, da je Pivčeva od vseh ministrov in ministric v odhajajoči vladi Marjana Šarca "delala najmanj, in še to zelo počasi".

"Odbor za kmetijstvo v teh skoraj dveh letih ni obravnaval niti enega samega samcatega predloga zakona s področja kmetijstva," je dejala. Edina dva, ki sta prišla, sta bila prejšnji teden sprejeta novela zakona o divjadi in lovstvu in novela zakona o zaščiti živali, iz katere pa so v postopku usklajevanja "letele vse zares pomembne določbe".

"Smo pa lahko videli, da je bila v času tega ministrovanja ter ko je bila državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, zelo aktivna na drugih projektih, pri katerih je očitno zaslužila 36.600 evrov letno - poleg plače, ki jo je prejemala. Ne moremo reči, da ne dela, ampak ne dela za nas, ampak očitno zase," je bila kritična Tomićeva.

Pivčeva je njene očitke zavrnila in dejala, da je ministrstvo pripravilo skoraj deset zakonov. "Delo ministrstva se sicer ne bi smelo meriti po številu pripravljenih zakonov, temveč po njihovi kakovosti," je dodala. Glede očitkov o dodatnem zaslužku s projekti pa je zagotovila, da ni niti ene ure tega dela opravila v času ministrovanja, še piše STA.