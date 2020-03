Janez Cigler Kralj uspešno prestal zaslišanje

Njegovo predstavitev je podprlo devet članov odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, proti pa jih je bilo osem.

V predstavitvi pred matičnim parlamentarnim odborom je kot tri ključne prioritete izpostavil bolj moderen in bolj življenjski sistem socialnih pomoči, vključno s preprečevanjem zlorab, skrb za starejše in okrepitev družinske politike.

Cigler Kralj je po izobrazbi politolog, od leta 2012 pa kot strokovni delavec v poslanski skupini NSi pokriva tudi področje dela, družine, socialnih zadev in invalidov, piše STA.

"Koalicijska pogodba je naš vozni red," je dejal. Po njegovih besedah bodo nekatere ukrepe delali medresorsko, pri uvajanju brezplačnega vrtca za drugega in vse nadaljnje otroke skupaj z ministrstvom za izobraževanje, z ministrstvom za zdravje pa pri pripravi in izvedbi zakona o dolgotrajni oskrbi.

Kot je dejal, je ključni cilj njegove ekipe, da naredijo sistem bolj moderen, življenjski in ga približajo ljudem. Veliko procesov v življenju in delu se digitalizira, tehnologija postaja bolj prijazna uporabnikom. Vse to želijo izkoristiti pri svojem delu in omogočiti, da se tudi postopki, ki jih vodi ministrstvo, poenostavijo, olajšajo, postanejo bolj prijazni uporabnikom. V tej zvezi je kot enega ključnih procesov napovedal debirokratizacijo.

Za bolj moderen in življenjski sistem socialnih pomoči

Ena od njegovih prioritet je tudi bolj moderen in življenjski sistem socialnih pomoči. Po njegovih besedah so razmere na trgu dela trenutno ugodne, rast zaposlenosti je zadnja leta visoka. Ob spodbudnih podatkih pa beležimo rekordno število prejemnikov denarne socialne pomoči. "Socialna politika je očitno še premalo učinkovita, po našem mnenju pa je tudi nepregledna in preveč neusklajena, nepregledno prepletena z družinsko in ostalimi politikami," je ocenil Cigler Kralj. Dodal je, da so posledično ukrepi medli in neučinkoviti, piše STA.

Foto: STA

Napovedal je, da bodo "sistem približali ljudem, ki ga res potrebujejo", in si prizadevali za preprečevanje zlorab. Ob opozorilih o prenizki razliki med socialnimi pomočmi in minimalno plačo je ocenil, da ne gre za to, da so socialne pomoči previsoke, ampak so plače prenizke. Želijo pa spodbuditi procese in dialog, da bi našli rešitve in bi bila morda razlika takšna, da bi spodbujala k zaposlitvi. Prevelike razlike so po njegovih oceni tudi med bruto in neto plačo.

Na področju skrbi za starejše je napovedal, da bodo tudi v skladu s koalicijsko pogodbo dokončali domova za starejše v Vrtojbi in Osilnici, s koalicijskimi partnerji pa so se dogovorili še za izgradnjo vsaj petih novih domov za starejše po Sloveniji. Celo vlado čaka tudi zahtevno delo pri zagotavljanju takšnih kriterijev in pogojev, da se bo zagotovilo dovolj kadrov za oskrbo starostnikov in druge institucionalno-varstvene institucije. Kot cilj je omenil tudi krepitev deinstitucionalizacije na področju skrbi za starejše.

Sicer pa je v koalicijski pogodbi predvidena tudi ustanovitev demografsko-pokojninskega sklada in vladnega urada za demografijo, oba s sedežem v Mariboru, je dodal.

Rešitve, ki bi podprle mlade družine

Pri ukrepih za krepitev družinske politike je Cigler Kralj poleg brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnje otroke, ki so istočasno vključeni v vrtec, omenil tudi izboljšanje možnosti za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja z olajšanjem dela od doma in uvedbo oskrbovalnega dopusta za nego oseb, ki niso otroci, piše STA.

Nadaljevali bodo tudi analizo sistema otroškega dodatka in uvedbe univerzalnega otroškega dodatka, saj ocenjujejo, da so ukrepi družinske politike premalo predvidljivi. Skupaj z vprašanjem otroškega dodatka je treba preučiti tudi olajšave za vzdrževane družinske člane, je dejal. Po njegovih besedah bodo poskusili najti rešitve, ki bi prinesle univerzalne pravice in podprle mlade družine.

Sicer pa je Cigler Kralj poudaril, da trdno verjame v socialni dialog in da njegova ekipa vsem socialnim partnerjem ponuja roko, še piše STA.