Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kandidat za ministra za obrambo Matej Tonin kot tri glavne prioritete svojega ministrovanja vidi učinkovit in odločen odziv na epidemijo novega koronavirusa, ustavitev negativnih kadrovskih trendov v vojski ter zvišanje obrambnega proračuna. "Prihajam kot gasilec gasit požar. Ko bo ta pogašen, se bo lahko začela rekonstrukcija," je dejal v DZ.

Tonin je v uvodu današnje predstavitve pred parlamentarnim odborom za obrambo nanizal glavne težave, ki jih sam vidi v obrambnem resorju, ter predloge rešitev. Izpostavil je kadrovske težave Slovenske vojske in dolgoletno podhranjenost obrambnega sistema. "Sistem potrebuje delujoče rešitve, ki bi kadrovske trende spremenil takoj, ne čez nekaj let," je dejal, poroča STA.

Sedanje kadrovske trende bi kandidat za ministra obrnil z novimi načini pridobivanja kadra, zagotovitvijo primerne plače za pripadnike Slovenske vojske, pa tudi z ukrepi, namenjenimi družinam vojakov. Izpostavil je pomoč pri reševanju prvega stanovanjskega problema in dostopnosti do vrtcev ali štipendiranje otrok pripadnikov.

Tonin bi vprašanje vojakov po dopolnjenem 45. letu starosti rešil z ustanovitvijo lastne varnostne službe ministrstva za obrambo, tako bi mlajše vojake razbremenili nalog varovanja vojaških objektov.

Naborništvo bi uvajali postopno

Med prioritetami Tonina je ponovna uvedba naborništva. Kot je pojasnil, bi šlo za postopno uvajanje. Začeli bi s prostovoljnim služenjem vojaškega roka, kjer bi mladi lahko pridobili uporabna znanja iz prve pomoči, gasilske, logistične in informacijske veščine, piše STA.

Prostovoljno služenje bi po prepričanju kandidata za ministra moralo posamezniku dati tudi določeno prednost ob iskanju službe v javni upravi. Z ministrstvom za delo bi Tonin poiskal rešitve, da bi se prostovoljno služenje vojaškega roka štelo v pokojninsko dobo.

Tonin za vključitev vard v varovanje meje

Ker se nakazuje možnost nove migrantske krize, policija pa po Toninovi oceni sama ne zmore varovati južne meje, kot hitro začasno rešitev vidi tudi v vključitvi pripadnikov t. i. vard v varovanje meje.

Kot je pojasnil, razmišljajo o pozivu civilnim osebam, starim do 65 let, ki imajo za sabo vojaško usposabljanje. Z vsakim bi podpisali pogodbo in jim zagotovili plačilo, ob pogoju, da bi ti posamezniki prestali varnostno preverjanje, je pojasnil.

Foto: STA

Tonin je opozoril na nujnost vlaganja v obrambni sistem, tudi zato, ker se je varnostno okolje Slovenije v zadnjem desetletju bistveno poslabšalo. "Zaradi nacionalne varnosti bo treba sprejeti nov srednjeročni program financiranja obrambe in začrtati realistično pot," je dejal in dodal, da je "članstvo v Natu še vedno najboljša in najcenejša zavarovalna polica Slovenije".

Napovedal je preverjanje področja nabav opreme za vojsko. Pred tem bo treba ugotoviti dejanske potrebe vojske in postaviti prioritete, izvedljive v dveh letih. Kot primerno možnost za opremljanje SV je izpostavil tudi donacije in nabave po sistemu vlada-vladi. Napovedal je ničelno toleranco do korupcije pri nabavah ter izpostavil nujnost transparentnega delovanja.

"Ne želim, da tekmuje s Sovo"

Od obveščevalno varnostne službe ministrstva za obrambo Tonin pričakuje, da bo "učinkovit servis ministrstvu za obrambo". "Ne želim, da tekmuje s Sovo, ampak da se tesneje poveže s Slovensko vojsko in do nje nima podcenjujočega odnosa," je dodal.

Zavzemal se bo za gradnjo centralnega logističnega sistema. Podpira pa tudi željo številnih organizacij za gradnjo skupnega centra za pripravljenost in odzivanje na nesreče.

Veliko pohval je namenil sistemu zaščite in reševanja. Napovedal je vzpostavitev digitalnega sistema za množično alarmiranje preko mobilnih telefonov in drugih komunikacijskih sistemov, da Slovenija ne bi bila več odvisna samo od siren.

Napovedal je tudi povezovanje regijskih centrov za obveščanje. Ob velikem številu klicev en center ne zmore sam, zato bi z vzpostavitvijo nove platforme za sprejemanje klicev dosegli, da bi si centri lahko pomagali med seboj.

Foto: STA

Za boljše delovanje bi Tonin inšpektorat za varstvo pred naravnimi nesrečami reorganiziral, sedanjih 13 izpostav bi združil v štiri. Tako bi zagotovil med drugim enakomernejšo geografsko porazdelitev zavezancev med inšpektorje in zmanjšal število vodij izpostav.

"Potrebujemo prostor v velikosti nogometnega igrišča"

Tonin se ni mogel izogniti trenutno aktualni temi širjenja novega koronavirusa. Tu kandidat za ministra vidi pomembno vlogo sistema za zaščito in reševanje. Tako bo zahteval izdelavo natančnega načrta za postavitev mobilne bolnišnice. "Potrebujemo prostor v velikosti nogometnega igrišča, da zagotovimo kapacitete za 120 bolnikov, če bi koronavirus prebil mejo," je pojasnil.

Zahteval bo tudi pripravo načrta oskrbe ranljivih prebivalcev, ki bi bili v izolaciji na domu. Ekipe bi po njegovih besedah lahko na primer pregledovanje ljudi v primeru karantene za večja območja ali kontrol na meji, da bi tako razbremenili zdravstveno osebje.

Odbor razpravo nadaljuje z vprašanji članov odbora kandidatu za ministra.