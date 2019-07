Kam gredo na počitnice slovenski poslanci? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanci se bodo v prihodnjih dneh počasi odpravili na dopust, saj se namreč začenjajo parlamentarne počitnice, ki bodo trajale vse do septembra. Ekipa oddaje Danes na Planetu je preverjala, kje in kako bodo poslanci preživljali svoje proste dni.

Do prvega septembra se bo na poslanskih klopeh nabiral prah, počivale bodo po dolgih poslanskih sejah, ki neposredno odločajo o naši usodi. Franc Breznik iz SDS bo svežih moči nabiral s kolesarjenjem in obnovo Porschejevih starodobnikov. Velik del časa pa posvetil kitari in petju.

Minister Boštjan Poklukar iz vrst LMŠ bo dopust preživel v Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Breznik si je menda že prislužil mesto prvega glasu v znova obujenem Dixe bandu državnega zbora, ki ga je prvič po letu 1996 oživil Dejan Židan. Na povabilo čaka tudi minister Boštjan Poklukar iz vrst LMŠ, ki bo dopust sicer preživel v Sloveniji. "Dvajset let sem bil godbenik. Če dobim povabilo, bom seveda razmislil, ali imam dovolj posluha, da bom v tem ansamblu tudi nastopil," je dejal.

Nekateri z avtom po Evropi, drugi z avtodomom proti Grčiji

Medtem ko se nekateri poslanci poslanci vneto pripravljajo na jesenske glasbene izzive, se predsednik Državnega zbora Dejan Židan s svojo ženo peš odpravlja po Sloveniji, v drugem delu več kot enomesečnega dopusta bo na vrsti Evropa. "Usedeva se v najin avto in se za kakšen teden zapeljeva po srednji Evropi, verjetno se bova izogibala velikih prestolnic," je pojasnil Židan. Muzeji, gradovi so tisto, kar ju najbolj privlači.

Z avtodomom pa se bo z družino v neznano podala poslanka Maša Kociper, vodja poslanske skupine SAB. "Prvič razmišljamo, da bi se z avtodomom zapeljali do Grčije," je povedala.

Z avtodomom se bo z družino v neznano podala poslanka Maša Kociper. Foto: STA

Svobodo pa prvak SNS Zmago Jelinčič vidi v tem, da bo z družino čim več časa preživel v svoji počitniški vili v Kopru. Kjer pa mu težave še vedno dela ulična svetilka. "Težava je z nekaterimi ljudmi na koprski občini, saj ne razumejo, da gre za premočno osvetljenost ceste. Gre za močno svetlobno onesnaženje," je povedal Jelinčič.

Prvak SNS Zmago Jelinčič bo z družino čim več časa preživel v svoji počitniški vili v Kopru. Foto: Ana Kovač