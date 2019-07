Državni svetniki z vetom na novelo zakona o nepremičninskem posredovanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državni svetniki so z 19 glasovi za in štirimi proti izglasovali odložilni veto na novelo zakona o nepremičninskem posredovanju. Ta omejuje plačila za nepremičninsko posredovanje pri najemu in dodatne stroške, ki jih nepremičninske agencije lahko zaračunavajo svojim strankam. Za vnovično potrditev novele v Državnem zboru bo zdaj potrebnih najmanj 46 glasov.

Novelo zakona, ki jo v parlamentarni postopek vložila Levica, je Državni zbor potrdil v petek, skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Mitjo Gorenščkom pa je predlog za odložilni veto vložili še isti dan.

Gorenšek: novela zakona v ničemer ne izboljšuje varstva potrošnikov

Prvi cilj novele, ki so ga navedli v Levici, to je ustvarjanje možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje, po Gorenščkovih besedah z vsebino zakona nima nobene povezave.

"Cene nepremičnin, tako za najem kot za nakup, so visoke zaradi premajhne ponudbe nepremičnin in sočasno visokega povpraševanja. Država bi tako morala z drugimi ukrepi poskrbeti, da bi se ponudba nepremičnin na trgu povečala, s čimer bi olajšala tudi dostopnost do primernih stanovanj za državljane, saj bi se s tem cene znižale," je izpostavil.

Tudi drugo načelo, zagotavljanje učinkovitega varstva potrošnikov, je po mnenju Gorenška nenavadno. Zakon se namreč po njegovih besedah nanaša "skoraj izključno na cenovno regulacijo storitev nepremičninskega posredovanja in v ničemer ne izboljšuje učinkovitosti varstva potrošnikov". Ocenil je, da je novela tako v nasprotju z zakonodajo EU kot slovensko ustavo.

Mesec očitke zavrača

Koordinator Levice Luka Mesec je očitke svetnika zavrnil in izpostavil, da novela zakona predvsem ščiti najemnika pred plačilom storitve, ki je niso naročili. Ko pride do najema, provizijo plačata tako najemnik kot najemodajalec, zdaj jo bo plačal tisti, ki jo je naročil, in sicer najemodajalec, je poudaril.

Dotaknil se je tudi očitka svetnikov o omejitvi višine plačila za posredovanje pri najemu na štiri odstotke pogodbene vrednosti oz. ne več kot eno mesečno najemnino in ne manj kot 150 evrov. Kot je spomnil Mesec, gre za širitev omejitev provizij, ki že veljajo za prodajo nepremičnin, tudi na njihovo oddajo, kar pa ne bo veljalo pri pogodbah med gospodarskimi subjekti.

Svetniki so odložilni veto na koncu potrdili z 19 glasovi za in štirimi proti. DZ bo o noveli, ki so ji ostro nasprotovali v Zbornici za poslovanje z nepremičninami pri GZS, predvidoma ponovno glasoval v četrtek, za njeno potrditev pa bo potrebnih vsaj 46 poslanskih glasov.