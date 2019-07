Poslanci potrdili, nepremičninarji bodo zaslužili manj

Državni zbor je z 48 glasovi za in 31 proti podprl novelo Zakona o nepremičninskem posredovanju, s katero se bo omejilo plačilo za nepremičninsko posredovanje pri najemu in morebitne dodatne stroške. Noveli nekateri napovedujejo izglasovanje odložilnega veta državnega sveta ali ustavno presojo.

Spremembe določajo omejitev višine plačila za posredovanje pri najemu na štiri odstotke pogodbene vrednosti oz. ne več kot eno mesečno najemnino in ne manj kot 150 evrov.

Gre za širitev omejitev provizij, ki trenutno veljajo za prodajo nepremičnin, tudi na njihovo oddajanje, kar pa ne bo veljalo pri pogodbah med gospodarskimi subjekti. Predlog uvaja možnost, da dejavnost lahko opravljajo tudi za to kvalificirani tujci, s čimer bo Slovenija izpolnila zahteve Evropske komisije.

Predlog pripravili v Levici

Rešitvam močno nasprotuje Zbornica za poslovanje z nepremičninami pri GZS, ki se ji zdi nesprejemljivo, da bi država cenovno omejila storitev, ki je prosto dostopna na trgu. Konkurence je po njihovem prepričanju na trgu dovolj, storitev za državljane ni obvezna, prek posrednikov pa steče manj kot 50 odstotkov nepremičninskega prometa.

V četrtkovi razpravi o predlogu novele v DZ so vladne stranke rešitve, ki so jih pripravili v Levici in uskladili z okoljskim ministrstvom, podprle. Večina je tehtala med javnim interesom in svobodno gospodarsko pobudo in se odločila, da bo dala prednost večji zaščiti potrošnikov oz. najemojemalcev.

Kršenje svobodne gospodarske pobude pa je glavni argument opozicijskih SDS, NSi in SNS, da so podporo predlogu odrekle.