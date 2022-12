Kakšno bo vreme? V nedeljo sneg do nižin.

Popoldne bo oblačno in deževno, meja sneženja bo med 1.300 in 1.700 metri, predvsem v Zgornjesavski dolini lahko sneži do doline. Ob morju bo dopoldne pihal jugo. Zvečer bodo padavine prehodno ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo v severni in severovzhodni Sloveniji od 0 do 2, drugod od 2 do 7, ob morju do 14 stopinj Celzija.