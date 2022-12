Ponekod bo občasno deževalo, sneg nad 1.100 metri

Danes bo v vzhodnih krajih večino dneva suho vreme, na Štajerskem in v Prekmurju se bo oblačnost lahko trgala. Drugod bo občasno deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1.100 in 1.500 metri. Ob morju bo pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Ponoči bodo padavine prehodno zajele vso Slovenijo in do jutra ponehale. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah do –3, na Primorskem od 5 do 8 stopinj Celzija.

Jutri čez dan se bo delno zjasnilo, po nižinah v notranjosti bo marsikje dolgotrajna megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

Foto: ARSO Meteo

V četrtek bo začelo deževati

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno in po nižinah megleno.

V četrtek se bo pooblačilo, na zahodu bo zvečer začelo deževati.

Na Kredarici je skupna višina snežne odeje visoka 110 centimetrov.