Oblačno bo, občasno s padavinami

Danes bo oblačno, občasno bodo padavine. Po nižinah bo deževalo, le v gornjesavski dolini bo lahko snežilo. Burja na Primorskem bo oslabela, popoldne bo ob morju zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem od 9 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

V ponedeljek bo v vzhodnih krajih povečini suho vreme, drugod bo občasno še deževalo. Ob morju bo pihal jugo. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

V torek se bo delno zjasnilo, po nižinah v notranjosti bo marsikje vztrajala megla ali nizka oblačnost. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno in po nižinah megleno.

Danes in v ponedeljek bo vremenski vpliv obremenilen, veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave.