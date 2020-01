Kako se nadaljuje sanacija brunarice na mariborskem smučišču?

Na Mariborskem Pohorju se nadaljuje sanacija požara lesenega gostinskega lokala, plameni so v noči na soboto povsem uničili objekt in še tri sosednje. Požar so pogasili gasilci mariborske gasilske brigade in štirih prostovoljnih gasilskih društev.

Med gašenjem je celo eksplodirala jeklenka z gospodinjskim plinom. V objektih je bilo še 20 jeklenk s plinom in ogljikovim dioksidom, gasilci so jih odnesli na varno. Če se bo izkazalo, da so osumljenci ogenj zanetili z neodgovornim ravnanjem, jim grozi ovadba za povzročitev splošne nevarnosti iz malomarnosti in s tem denarna kazen ali zapor do enega leta, v primeru obtožb za nameren požig pa jim grozi celo do osem let zapora.

Sanacija Lisičkinega brloga vse od temeljev

"Ko te ponoči zbudijo in povedo, da je zgorelo nekaj, za kar si delal kar nekaj let, se ti vse podre v sekundi," je pojasnil Iztok Tomšič, predsednik smučarskega kluba Pohorje. Nekaj miz in klopi, ki jih ogenj ni požrl, sameva. Pridne roke ljudi, ki so priskočili na pomoč pri čiščenju pogorišča, delajo brez premora.

Policija okoliščine požara še vedno preiskuje, a varnostne kamere so pokazale veseljačenje in razgrajanje skupine mladih, ki pa je na terasi preraslo v vandalizem. Tomšič jih je pozval k obnovi pogorišča. "Od vseh šestih se je odzval le eden, vendar nato srečanja ni bilo," je za Planet 18 še povedal Tomšič.

Kmalu po požaru je policija pridržala tri 21-letnike, ti pa so že na prostosti. Ključna za nadaljnji postopek je ugotovitev, ali so mladeniči ogenj podtaknili ali pa je požar izbruhnil zaradi neodgovornega ravnanja. Osumljenci naj bi bili z območja Ljubljane. Ognjeni zublji so večinoma lesen gostinski objekt uničevali brez milosti.

Škode je vsaj za 150 tisoč evrov

Kot je povedal Bernard Majhenič, direktor Marproma, škoda ni le materialna, utrpel jo je tudi ugled smučišča. "Vsi nameščeni turisti so lahko videli prizorišče požara. Zahvaljujem se lastniku, da se je odločil, da bo ostanke, ne glede na vremenske razmere, nemudoma pospravil in saniral," je še dejal.

Številni smučarji se ob pogledu na kupe zoglenelega lesa sicer res sprašujejo, kaj se je zgodilo, a prizorišče požara, kot so dejali, ni moteče. Smučišče deluje nemoteno. Sanacija je otežena, saj je med cesto in pogorelim Lisičkinim brlogom smučarska proga. Urejanje bodo opravili hitro.

Bo pa na obnovo zdaj morala počakati še ena koča na Mariborskem Pohorju na Trikotni jasni. Nameravali so jo urediti z denarjem, ki bo šel za to pogorišče.