Kako podariti turistični bon

Vlada je v ponedeljek sprejela uredbo, ki določa podrobnosti o unovčenju turističnih bonov. Boni bodo na voljo od 19. junija do 31. 12. 2020, prejeli pa jih bodo vsi prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji 13. marec 2020.

Tisti, ki so bili rojeni do vključno leta 2002, bodo prejeli bon v višini 200 evrov, mlajši pa v višini 50 evrov. Unovčili jih bodo lahko za plačilo prenočitve ali prenočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih v Sloveniji, mogoče pa jih bo uporabiti v več delih. Več podrobnosti bo znanih danes po novinarski konferenci ob 14.30, ki jo bomo na Siol.net spremljali v živo.

Med brati oziroma sestrami bona ni mogoče prenesti

Uredba med drugim določa, da so boni prenosljivi, a le med določenimi sorodniki. Tako lahko otrok prenese bon na starša ali starega starša in obratno. Prav tako lahko bon prenese otrok zakonca ali zunajzakonskega partnerja na drugega zakonca ali zunajzakonskega partnerja in obratno. Boni so prenosljivi tudi med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, kadar to niso njihovi starši.

Bone lahko med sabo prenesejo tudi zakonci, zunajzakonski partnerji in partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi. Ni pa mogoče bona prenesti med brati oziroma sestrami.

Bon je mogoče prenesti le v celoti. Če ste torej del bona že porabili, preostanka ne morete podariti.

V hotel boste morali nesti izjavo

Oseba, ki želi izkoristiti prenesen turistični bon, mora v hotelu ali lastniku apartmaja oziroma drugemu ponudniku storitev predložiti posebno izjavo, ki mora vsebovati:

- ime in priimek ter EMŠO upravičenca, ki bon prenaša (prenosnik),

- ime in priimek ter EMŠO zakonitega zastopnika oziroma skrbnika prenosnika, če ga ima,

- ime in priimek ter EMŠO osebe, na katero se bon prenaša (pridobitelj),

- sorodstveno oziroma pravno razmerje med prenosnikom in pridobiteljem,

- datum in podpis prenosnika, njegovega zakonitega zastopnika oziroma skrbnika.

Izjavo upravičenca o prenosu bona lahko na svoj računalnik prenesete tukaj.

