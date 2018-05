Kako lahko doma sami pripravite svoja čistila? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izpusti plinov iz vozil na naftni pogon so najbolj pogosto omenjeni onesnaževalci zraka. Ta v zrak spuščajo izpušne pline, ki škodujejo našemu zdravju. A očitno smo hlapne organske spojine lepil, čistil in drugih kemikalij predolgo podcenjevali.

Video: Planet TV

Ste kdaj pomislili, koliko nevarnih snovi spustite v zrak, ko si odstranjujete lak z nohtov ali si s pršilom lakirate lase? Tovrstni izdelki v stiku z zrakom tvorijo delce, ki so lahko zdravju zelo škodljivi. V zraku najdemo marsikaj.

Ameriški raziskovalci so ugotovili, da potrošniki in industrija sproščamo v ozračje skoraj trikrat več hlapnih organskih spojin, kot je bilo doslej ocenjeno. Največja težava za okolje je, da pršila, čistila in dezodorante spuščamo neposredno v zrak, saj je tako zasnovana že embalaža.

Največja težava so izdelki, ki so del našega vsakdana in bi jih težko popolnoma ukinili. Lahko pa močno omejimo njihovo uporabo.

Stroka svetuje uporabo čim manjše količine

Redko kdo prebere navodila za uporabo kemijskih izdelkov. Če se niste poglobili v navodila, kako bi potem ravnali ob napačnem odzivu kemikalij?

"Vedno kemikalija vsebuje na svoji etiketi navodila za varno uporabo, in to je ključno, torej moramo pogledati na navodila, kaj je treba narediti. Recimo, če je neka kemikalija dražilna, da je treba oči sprati z vodo," je opozorila Simona Fajfer, diplomirana kemičarka.

Sicer pa stroka svetuje, da uporabimo najmanjšo mogočo količino snovi, ki še opravi svojo nalogo.

Začnemo lahko postopoma. Ob naslednjem nakupu na primer namesto dezodoranta v pršilu izberite tistega s kroglico. S takšnim dejanjem boste pripomogli k zmanjšanju škodljivih plinov v zraku, sami pa se boste počutili bolje.

V studiu Planet TV je Tanja Sluga pokazala, kako se pripravi čistila iz sestavin, ki jih imate v kuhinji.