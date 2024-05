Kako je v Kočevju potekalo eno izmed "najbrutalnejših" tekmovanj na svetu #reportaža

100 športnih strelcev iz 18 držav se je pretekli konec tedna v bližini Kočevja pomerilo v strelskem tekmovanju Lynx brutality. "Gre za dinamično strelsko tekmovanje z dvema orožjema, pištolo in polavtomatsko puško, kjer se strelci spopadejo s tarčami na več različnih poligonih, ki razen strelskih sposobnosti od njih zahtevajo tudi premagovanje raznih ovir in prenašanje bremen," je dvodnevni dogodek opisal organizator Žiga Polajnar. Poleg tekmovanja je potekal tudi manjši sejem, na katerem so se predstavila slovenska podjetja iz športnostrelske industrije.

"Glavna razlika z ostalimi strelskimi športnimi tekmovanji je, da morajo tekmovalci pokazati tudi fizične sposobnosti. Biti morajo namreč tudi fizično dobro pripravljeni ter imeti sposobnost premagovanja ovir," mednarodno tekmovanje Lynx brutality opiše organizator Žiga Polajnar iz podjetja Polenar Tactical. Zaradi dodatnih fizičnih ter mentalnih obremenitev imajo tekmovalci po besedah Polajnarja veliko težav pri streljanju. "Vse dodatne stvari jih zmedejo. Lahko bi tekmovanje primerjali z biatolnom, samo da je veliko zabavnejše in pa tudi bolj kreativno, tako za tekmovalce kot gledalce," meni Polajnar. To po njegovih besedah dokazuje tudi dejstvo, da so karte za dogodek razprodali v eni minuti.

"V Evropi bomo skupaj s Finci ustanovili športno zvezo, ki bo Lynx brutality tekmovanja organizirala tudi v drugih državah," poudarja organizator Žiga Polajnar iz podjetja Polenar. Foto: Jan Lukanović

Tekmovanja se je udeležilo 100 posameznikov iz 18 držav, prišel je tudi tekmovalec iz Južnoafriške republike. Velik del tekmovalcev je sicer zaposlen v državih organizacijah, kot sta policija in vojska. "Letos tekmuje veliko več civilistov. Je pa tudi veliko tekmovalnih športnih strelcev. Mnogi od njih dominirajo na strelskih tekmovanjih. Vendar so bili danes rezultati med tekmovalci zelo drugačni, saj se morajo na našem dogodku spopasti še z dodatnimi izzivi, kot so tek, nošenje opreme ali uteži, plezanje," je poudaril Polajnar.

V spodnji fotogaleriji si lahko ogledate utrinke s tekmovanja, ki jih je ujel fotograf Siol.net.

Fotogalerija 1 / 56 / 56

Gre za urjenje za vojaški spopad?

"To je dobro vprašanje. Podobna tekmovanja so bila v preteklosti velikokrat deležna teh očitkov. Predvsem zato, ker mnogi tekmovalci uporabljajo taktične jopiče, imajo maskirne uniforme … Na prvi pogled res izgleda, kot da se uri vojska. Vendar, kot ste sami videli, gre za zabavno in polno izzivov športnostrelsko tekmovanje," na očitke v javnosti odgovarja Polajnar in dodaja: "Naše tekmovanje in podobna tekmovanja imajo stroga pravila glede varnosti, obnašanja, simbolov, političnih prepričanj. Tu niso dobrodošli posamezniki z majicami katerekoli politične stranke."

V spodnjem video posnetku si lahko ogledate nastop enega izmed tekmovalcev, ki poizkuša opraviti enega izmed 10 zadanih izzivov na tekmovanju.

Slovenska strelskošportna industrija

Poleg tekmovanja je v učnem centru Lynx blizu Kočevja potekal tudi manjši sejem, na katerem so se predstavila slovenska podjetja iz športnostrelske industrije. Več podrobnosti o industriji, podjetjih in njihovih izdelkih lahko izveste v spodnjih kratkih pogovorih s predstavniki podjetij.

Foto: Jan Lukanović M-Arms – Žiga Mandelj

"Pred petimi leti sem ustanovil podjetje. Na začetku smo se ukvarjali samo z dodatki za športne strelce," razloži lastnik in direktor podjetja M-Arms Žiga Mandelj. "Kmalu smo začeli sodelovati s podjetji iz Švice kot podizvajalci. Sledila je osredotočenost na lastni razvoj športnega orožja, ki ga proizvajamo še danes," nadaljuje Mandelj. "Kar nekaj sestavnih delov naših produktov smo intelektualno zaščitili, bi pa tudi poudaril, da smo skorajda edini proizvajalec športnega orožja na svetu, ki večino delov naredi sam. Nimamo podizvajalcev," dodano vrednost izdelkov podjetja izpostavi Mandelj.

Foto: Jan Lukanović "Pred petimi leti sem ustanovil podjetje. Na začetku smo se ukvarjali samo z dodatki za športne strelce," razloži lastnik in direktor podjetja M-Arms Žiga Mandelj. "Kmalu smo začeli sodelovati s podjetji iz Švice kot podizvajalci. Sledila je osredotočenost na lastni razvoj športnega orožja, ki ga proizvajamo še danes," nadaljuje Mandelj. "Kar nekaj sestavnih delov naših produktov smo intelektualno zaščitili, bi pa tudi poudaril, da smo skorajda edini proizvajalec športnega orožja na svetu, ki večino delov naredi sam. Nimamo podizvajalcev," dodano vrednost izdelkov podjetja izpostavi Mandelj.Za letošnje leto Mandelj napoveduje, da bo podjetje izdelalo med 200 in 300 športnih pištol, katerih cena se začne pri dobrih petih evrskih tisočakih brez davka. Pri najboljših primerkih se cena več kot podvoji. "Proizvodnjo vsako leto povečujemo, naš cilj je, da bomo čez štiri leta proizvedli okoli dva tisoč športnih pištol na leto," poudarja Mandelj in dodaja: "Večje količine – zaradi visokih proizvodnih standardov, ki smo si jih sami postavili – pač niso mogoče."

Foto: Jan Lukanović Tinck Arms – Peter Rehberger

"Veliko slovenskih podjetij postane prej znanih v tujini kot pa v Sloveniji," na začetku pogovora v smehu pove Peter Rehberger iz podjetja Tinck Arms, ki večino svojih produktov izvozi na tuje trge. "Proizvajamo športno orožje. Imamo dva glavna produkta, prvi je polavtomatska športna puška ARX-15, ki jo proizvaja več kot 400 proizvajalcev po celem svetu. Smo pa razvili tudi lastnen produkt, in sicer polavtomatsko športno puško Perun," pojasni Rehberger in poudari, da so nekateri deli Peruna tudi intelektualno zaščiteni s patenti.

Foto: Jan Lukanović "Veliko slovenskih podjetij postane prej znanih v tujini kot pa v Sloveniji," na začetku pogovora v smehu pove Peter Rehberger iz podjetja Tinck Arms, ki večino svojih produktov izvozi na tuje trge. "Proizvajamo športno orožje. Imamo dva glavna produkta, prvi je polavtomatska športna puška ARX-15, ki jo proizvaja več kot 400 proizvajalcev po celem svetu. Smo pa razvili tudi lastnen produkt, in sicer polavtomatsko športno puško Perun," pojasni Rehberger in poudari, da so nekateri deli Peruna tudi intelektualno zaščiteni s patenti."Na dveh največjih svetovnih trgih se trenutno pogovarjamo za licenčno proizvodnjo Peruna," izpostavi Rehberger. V lanskem letu so proizvedli okoli 800 Perunov, "vendar bi jih lahko glede na povpraševanje proizvedli veliko več. Vendar smo omejeni tako z lastnimi kot proizvodnimi kapacitetami partnerjev v slovenskem gospodarstvu," razloži Rehberger. Proizvodnjo imajo v vsakem trenutkui razprodano od štiri do šest mesecev vnaprej, odvisno od modela Peruna.

Foto: Jan Lukanović LynxPro – Dalibor Debartoli

"Le četrtina naših dejavnosti je povezanih s streljanjem, preostale so s preživetjem v naravi, jamarstvom, potapljanjem in drugim," o dejavnostih podjetja LynxPro, ki upravlja z vadbenim centrom, kjer je potekalo tekmovanje Lynx Brutality, pove prvi mož podjetja Dalibor Debartoli. Večina strank so sicer tujci. "Razen tečaja za rokovanje z orožjem. Tam so vedno samo Slovenci. In vedno je razprodan," poudari Debartoli in dodaja, da se podjetje nima za del obrambne industrije v Sloveniji. "Morda res nudimo določena usposabljanja, ki so dobrodošla, če bi se bilo treba braniti v Sloveniji. Smo tudi promotor teh poklicev, vendar ničesar ne proizvajamo."

Foto: Jan Lukanović "Morda malo nadomeščamo obvezno služenje vojaškega roka. Ljudje se pri nas naučijo veliko spretnosti in pridobijo veliko znanja, ki bi v določenih situacijah prišli zelo prav," meni Debartoli in doda, da so vsi inštruktorji nekdanji vojaki ali policisti. V zadnjih dveh letih pri podjetju beležijo visoko rast povpraševanja po njihovih storitvah, vendar Debartoli to ne prepisuje situaciji v Ukrajini.