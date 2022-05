Kako je Golobov ministrski kandidat po nenavadnem postopku prišel do poceni stanovanja #video

O stanovanju, ki naj bi bilo prodano po nenavadnem postopku ter za precej nižjo ceno, kot jih dosegajo primerljiva stanovanja, smo na Siol.net že poročali in pridobili dokumente, ki to dokazujejo.

Nakup stanovanja časovno sovpada s pomembnimi lastniškimi premiki v GEN-I

Osemnajst dni po zmagi Gibanja Svoboda se je Bojan Kumer v oddaji Tarča na RTV Slovenija zagovarjal o spornem nakupu stanovanja v prestolnici. Takrat je med drugim povedal, da ne vidi nobene fiktivnosti, saj da so za tem transakcije, ki dokazujejo najemnino, ta je bila plačana za prvi, drugi in tretji mesec. "Tukaj ni nobene fikcije. Samo to je, da smo sklenili pogodbo po istih pogojih, ki jih je imel predhodni najemojemalec. Ta pogodba o najemu je bila sklenjena pred več leti in sem sprejel te pogoje," je pojasnil Kumer.

Natančni pregled ozadja preprodaje dvosobnega stanovanja na naslovu Adamičeva 18 v Šiški razkriva marsikaj. Pogodbo za stanovanje je v imenu Elektra Ljubljane kot lastnika stanovanja pripravila odgovorna oseba družbe Martina Pohar, kot poslovni partner je jasno zapisan Bojan Kumer. Zaplete pa se pri kar treh podrobnostih. Tako v glavi pogodbe kot tudi nižje, pri parafiranju, je vedno zapisan datum 20. september 2016. A že pred sestavo pogodbe o najemu, natančneje štiri dni prej, je pravnica Elektro Energije Martina Pohar naročila tudi cenitev stanovanja. To je dan pred oddajo v najem opravila Alenka Zornada, ki je stanovanje ocenila na 85 tisoč evrov. "Upoštevana so primerljiva prodana stanovanja v okolici ocenjevanega stanovanja in stanje stanovanja v času ogleda – bilo je v prvotnem stanju, prazno, neopremljeno in potrebno popolne prenove," je svojo cenitev utemeljila Alenka Zornada.

Podobno je na nacionalni televiziji zatrjeval tudi Kumer. "Poglejte si slike, v kakšnem stanju je bilo. Točilo je, zaudarjalo je. Ni bilo vseljivo in normalna pravica bodočega najemnika je, da si, če začne v stanovanje vlagati svoje evre, zagotovi predkupno pravico. Ker je bilo stanovanje v resnici v zelo zelo slabem stanju."

A predkupnih pravic v najemne pogodbe na Elektro Ljubljana, pod kakršno se je tedaj podpisal direktor Andrej Ribič, ne vnašajo že skoraj 30 let. Kumer je niti ni potreboval zaradi vlaganja v najemniško stanovanje, saj za kaj takšnega ni bilo časa. Natanko 12 dni pozneje sta se Kumer in Ribič podpisala pod kupoprodajno pogodbo za to isto stanovanje. V prvi točki pogodbe je jasno zapisano, da sta pogodbeni stranki sklenili najemno pogodbo s predkupno pravico.

Kljub 94 tisoč evrom bruto plače za nakup stanovanja najel posojilo

Elektro Ljubljana je tik pred prodajo v zemljiški knjigi uredil tudi prepis z gradbenega podjetja Giposs nase, kar nadalje razkriva še eno podrobnost. Kumer je za stanovanje najel hipotekarno posojilo v višini 60 tisoč evrov, in to ob 94 tisoč evrih bruto plače.

Še več pozornosti pa vzbuja to, kako nakup časovno sovpada s pomembnimi lastniškimi premiki v GEN-I. Le mesec pozneje se je namreč zgodila združitev med Elektro Ljubljana in GEN-I, in to ravno prek zamenjave lastništva Elektro Energije, s čimer je GEN-I postal največji prodajalec električne energije v državi. Kumer, ki se mu zdaj obeta ministrstvo za podnebje in energetiko, je nato prešel v GEN-I, tako da ob plači direktorja Elektro Energije prejema tudi plačo direktorja strateških investicij.

Manj ugodno pa se je izšlo za Ribiča in Poharjevo. Oba sta bila namreč kazensko odpuščena, zaradi stanovanja pa se bosta morala zagovarjati tudi na sodišču. Več o tem si lahko preberete v spodnjem članku, v katerem smo ovadbo zoper Ribiča in Poharjevo objavili v celoti.