Kako dolgo nas lahko pustijo čakati?

Čakalne dobe na zdravstvene storitve so eden od glavnih izzivov našega zdravstvenega sistema. Od pacientov zahtevajo kar nekaj iznajdljivosti, da pravočasno pridejo do obravnave pri specialistu. Nad dopustno dolgo čakalno dobo na prvi ambulantni pregled čaka namreč kar 31.402 pacientov.

Od hitrosti postavitve diagnoze in zdravstvene obravnave je pogosto odvisna sama uspešnost zdravljenja in same ozdravitve, celo preživetja.

Trenutno (mesečno poročilo s 1. 1. 2018, vir: NIJZ) nad dopustno mejo pri stopnji hitrosti nujno čaka 16.379 pacientov, kar je 31 odstotkov čakajočih, pri stopnji nujnosti redno pa jih nad dopustno mejo čaka kar 15.023, kar je 20 odstotkov čakajočih. Največ čakajočih nad dopustno čakalno dobo je v fizioterapiji na primarni ravni, v dermatoloških, očesnih, ortopedskih, revmatoloških in nevroloških ambulantah.

Čakalne vrste bistveno zmanjšajo učinkovitost zdravstvenega sistema, saj mora zdravstveni sistem hitro ponuditi strokovno pomoč. Čakanja so nedopustna, saj lahko bistveno poslabšajo naše zdravstveno stanje, še posebej če že za postavitev diagnoze čakamo predolgo. V tem času smo odvisni od zdravil za lajšanje težav ali pa smo celo odsotni z dela, zaradi česar imamo stroške mi in celoten sistem.

Za določene preglede v dermatologiji ali ortopediji je namreč treba čakati tudi več kot leto dni.

Ko zdravniki v vrsti čakajo na pacienta

Za primer predstavimo 35-letno gospo, ki ima sklenjeno Zavarovalno polico z mesečno premijo 25,91 evra. Zaradi poškodbe kolena je obiskala svojega osebnega zdravnika, ki jo je napotil k specialistu ortopedu. Ta pa jo na pregled naročil čez šest mesecev.

Ker ima pri Vzajemni sklenjeno Zavarovalno polico, je poklicala v njihov asistenčni center, kjer so ji pregled v njihovi mreži uredili v petih dneh. Pregled za samoplačnike stane 80 evrov, zavarovanki Vzajemne pa je stroške pregleda pokrila zavarovalnica.

Na pregled MRI v tednu dni

Ortoped jo je napotil na specialistični pregled MRI, na katerega se čaka povprečno 110 dni. V mreži Vzajemne je preiskavo opravila v tednu dni. Za pregled bi kot samoplačnica odštela 250 evrov, vendar je tudi te stroške pokrila zavarovalnica Vzajemna.

Operacija že v dveh tednih

Pregled MRI je pokazal poškodbo, zato je bila nujna operacija kolena, za katero je čakalna doba okoli 320 dni. V Vzajemni so za gospo pridobili tri ponudbe za operacijo – na njeno željo dve iz tujine in eno od slovenskega ponudnika. Za operacijo bi kot samoplačnica odštela okoli 1.500 evrov. Izbrala je ponudnika, pri katerem je na vrsto prišla v dveh tednih. Po opravljeni operaciji je zvečer lahko že odšla domov, zavarovalnica Vzajemna pa je stroške poravnala neposredno izvajalcu.

Z Zdravstveno polico brez čakalnih vrst

Zavarovanje Zdravstvena polica, ki ga ponuja Vzajemna, omogoča veliko več kot zgolj hitro obravnavo brez čakalnih dob.

#Načrt zdravljenja

Vzajemna za zavarovanca v celoti pripravi načrt zdravljenja in mu pomaga vse od začetka do konca zdravljenja. Organizirajo obisk pri zdravniku specialistu in poskrbijo za hitro organizacijo operativnega posega. Tako lahko zavarovanci hitro začnejo zdravljenje, pri čemer jim ni treba skrbeti za stroške.

#Ugodne premije

Zavarovanka Vzajemne plačuje 25,91 evra mesečno za kritje tako specialističnih zdravstvenih storitev kot tudi operativnih posegov. Premije so sicer odvisne od pristopne starosti zavarovanca in izbranih kritij ter se v času trajanja zavarovanja ne spreminjajo.

Zavarovanci lahko pod ugodnimi pogoji priključijo še kritje za pridobitev drugega mnenja (2,39 evra na mesec), zavarujejo svoje otroke (4,23 evra na mesec za posameznega otroka) in priključijo Paket plus z dodatkom na premijo od 2,46 do 6,41 evra, odvisno od starosti.

#Paket plus

Paket plus krije tudi stroške potovanja v tujino zaradi operativnega posega, podaljšanega bivanja v tujini, zdravstvenega spremstva, stroške tolmača in podobno.

#Družinski popust

Vzajemna z Zdravstveno polico ponuja dodaten družinski popust, če zavarovanje skleneta oba zakonca oziroma zunajzakonska partnerja. Popust ponuja tudi za letno plačilo premije.

#Brez zavarovanja visoke cene

Cene samoplačniških specialističnih storitev v Sloveniji narekujeta sama storitev in njen ponudnik, zato se lahko storitve za enak poseg razlikujejo. Operacija meniskusa pri enem izmed ponudnikov na primer stane kar 2.000 evrov.

Zavarovanci, ki imajo zavarovanje Zdravstvena polica, se tako izognejo:

visokim cenam storitev v samoplačniških ordinacijah in

zelo dolgim čakalnim dobam v sistemu javnega zdravstva.