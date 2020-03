Kako dolgo bodo še zaprte šole

Klasičnega pouka ne bo, dokler bodo trajale izredne razmere, torej do preklica, so nam sporočili z ministrstva za izobraževanje. V naši severni sosedi Avstriji bodo otroci doma najmanj do 15. aprila.

16. marca so zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa svoja vrata zaprli vsi vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami z izjemo tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, srednje šole, višje strokovne šole, domovi za učence, organizacije za izobraževanje odraslih ter univerze in samostojni visokošolski zavodi.

Na daljavo se tako šola več kot 443 tisoč učencev, dijakov in študentov. Če k temu prištejemo še dobrih 87 tisoč predšolskih otrok, ki obiskujejo vrtce, je doma ostalo okoli 530 tisoč otrok in mladostnikov.

Podatki kažejo, da vse osnovne in srednje šole, razen redkih izjem, izvajajo izobraževanje na daljavo, so včeraj sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Delo na daljavo poteka dobro, počitnice, kot kaže, bodo

Kot so nam povedali na ministrstvu, šolskemu koledarju prek izobraževanja na daljavo sledijo v celoti. Tudi zato za zdaj ne načrtujejo, da bi šolarji pouk nadomeščali med poletnimi počitnicami.

"Dokler bomo tako vestno in odgovorno nadaljevali po začrtanem šolskem koledarju, bomo prišli tudi do konca šolskega leta in imeli počitnice," je včeraj za Planet TV povedala ministrica za izobraževanje Simona Kustec Lipicer.

Ker gre za novo obliko dela zaradi izrednih okoliščin, bo ta način tudi drugače obravnavan in priznan. Več v prispevku iz oddaje Planet 18 spodaj.

Klasičnega pouka ne bo vse dotlej, dokler bodo trajale izredne razmere, torej do preklica, pravijo na ministrstvu.

Univerza v Ljubljani zaprla vrata najmanj do 13. aprila

Univerza v Ljubljani (UL) je medtem že pred tednom dni sklenila, da predavanj in drugih oblik neposrednega pedagoškega dela ne bo do vključno 13. 4. oziroma do preklica.

Vladni ukrepi za gospodarstvo veljajo do 31. 5.

Do kdaj bodo trajale izredne razmere v Sloveniji oziroma do kdaj bodo zaprte šole, je težko napovedati. Lahko pa o okvirni časovnici sklepamo po ukrepih, ki jih je napovedala vlada v t. i. protikorona zakonskem paketu. Tako bo na primer država samozaposlenim vsaj do 31. 5. krila vse prispevke. Skratka, izredne razmere se lahko zavlečejo tudi v maj ali trajajo celo še dlje.

Matura in NZP za zdaj po načrtu Številni dijaki četrtih letnikov se sprašujejo, kaj bo z maturo. 5. maj, ko jih čaka prva preizkušnja, pisanje maturitetnega eseja, se nezadržno približuje. Na Državnem izpitnem centru so za STA pred dnevi dejali, da v okviru državnih komisij in ob sodelovanju ministrstva delajo vse, da ne bi bilo treba prestaviti nobenega bistvenega roka, vezanega na izvedbo teh izpitov. Prav tako za zdaj ostaja v načrtu izvedba nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) za šestošolce in devetošolce.

V Avstriji bodo šolarji doma vsaj do 15. aprila

Italija, kjer je zaradi novega koronavirusa umrlo več kot 6.800 ljudi, kar je daleč največ ljudi v katerikoli državi, in kjer so razmere neprimerljivo bolj alarmantne kot v Slovenije, je šole in univerze zaprla 5. marca. Zaprte bodo verjetno ostale tudi po 3. aprilu, je pred dnevi napovedala italijanska šolska ministrica Lucia Azzolina.

V naši severni sosedi Avstriji so, tako kot v Sloveniji, šole zaprte od 16. marca in bodo ostale zaprte vsaj še do velikonočnih počitnic, ki se začnejo 6. aprila in trajajo do vključno 14. aprila. Avstrijski otroci bodo torej doma najmanj mesec dni.

Tudi Hrvaška je vse šole zaprla 16. marca, in sicer za najmanj dva tedna.

V Kitajski provinci Hubei odpravili karanteno, a šole ostajajo zaprte

Na Kitajskem v provinci Hubei, kjer se je novi koronavirus prvič pojavil, so medtem stroge omejitve odpravili danes, dva meseca po sprejetju ukrepov. Ta provinca, v kateri živi približno 50 milijonov prebivalcev, tako ni več v karanteni, razen mesta Wuhan, ki v karanteni ostaja do 8. aprila. A šole še naprej ostajajo zaprte.

