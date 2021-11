Digitalni programski kongres stranke LMŠ, na katerem so potrjevali predlog Programa stranke LMŠ za obdobje 2022-2026 z naslovom Normalizacija. Rešitve. Razvoj. Svetovalec v stranki LMŠ Damir Črnčec in predsednik stranke Marjan Šarec.

Digitalni programski kongres stranke LMŠ, na katerem so potrjevali predlog Programa stranke LMŠ za obdobje 2022-2026 z naslovom Normalizacija. Rešitve. Razvoj. Svetovalec v stranki LMŠ Damir Črnčec in predsednik stranke Marjan Šarec. Foto: STA

Na programskem kongresu LMŠ je okoli 300 delegatov potrdilo program stranke z naslovom Normalizacija. Rešitve. Razvoj. "Rešitve za razvoj Slovenije" so strnili v 12 krovnih točk, s katerimi program postavlja trdne temelje za normalizacijo in razvojni preboj, s ciljem zgraditi moderno in dobro delujočo ter prebivalcem prijazno državo, so navedli.

Šarec: Pogled LMŠ usmerjen v čas po volitvah, ko se bo treba soočiti z razsutimi javnimi financami in kaosom v vseh sistemih

Prvak LMŠ Marjan Šarec je današnjem na kongresu stranke poudaril, da je pogled LMŠ usmerjen v čas po volitvah, ko se bo treba "soočiti z vsemi posledicami zdajšnje vladavine", od razsutih javnih financ do kaosa v vseh sistemih. Razvojno naravnan program tako predlaga rešitve za normalizacijo, ki bo temeljila na demokratičnih vrednotah, pravi.

Šarec je v uvodnem nagovoru poudaril, da s programom predlagajo rešitve za normalizacijo in razvoj, ob tem pa v stranki spoštujejo ustavno ureditev in delitev vej oblasti ter njihovo avtonomijo, zagovarjajo spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter pravne in socialne države. Program po njegovih besedah postavlja LMŠ kot razvojno liberalno-stranko, "ki želi delati za širše dobro in skrbeti za razvoj družbe kot celote".

Digitalni programski kongres stranke LMŠ, na katerem so potrjevali predlog Programa stranke LMŠ za obdobje 2022-2026 z naslovom Normalizacija. Rešitve. Razvoj. Foto: STA

Nova vlada bo morala namreč po besedah Šarca opraviti zamenjave "povsod tam, kjer si zdajšnji vladajoči politično podrejajo institucije, ki naj bi bile neodvisne in so nujne za obstoj in funkcioniranje države". Kot je poudaril, to ni grožnja, ampak obljuba za državo, ki si jo državljanke in državljani zaslužijo. "Če bomo prišli na oblast zato, da bomo spet uporabljali neke stare vzorce leve sredine, ki se ni hotela nikomur zameriti, potem te oblasti niti ne bomo vredni," je prepričan.

Med največjimi izzivi bo tudi spopadanje s posledicami, ki jih je na različnih področjih pustila epidemija covida-19. Program stranke zato med drugim naslavlja obravnavo necovidnih bolnikov, čakalne vrste v zdravstvu, položaj starostnikov v domovih za starejše občane, stiske šolajočih zaradi neustreznega načina izobraževanja, nezaposlenost delavcev v turizmu in gostinstvu ter neizplačevanje finančne pomoči samostojnim podjetnikom, je pojasnil Šarec.

Ker so pred družbo zaradi obdobja transformacije veliki izzivi, je prioriteta stranke tudi vlaganje v znanost, raziskave in spodbujanje inovacij. Med ključnimi izzivi pa bo po besedah Šarca tudi spopadanje s podnebnimi spremembami, zagotavljanjem energetske neodvisnosti Slovenije in inflacijo. A se bo slednje dalo obvladovati z ravnotežjem med vlaganjem v investicije in skrbjo za javne finance, ki morajo biti odporne na stresne teste vseh vrst, je prepričan Šarec. "Zadolževanje samo po sebi ni tragedija, to postane, kadar zadolževanje ni investicijsko, temveč gre za kupovanje socialnega miru," je poudaril.

Pred lokalnimi volitvami leta 2014 ustanovljena stranka LMŠ, je prvič nastopila na državnozborskih volitvah leta 2018. Šarec je po koalicijskih usklajevanjih postal premier prve manjšinske vlade v zgodovini Slovenije, a je v začetku leta 2020 odstopil, stranka pa je za tem prešla v opozicijo. Foto: Reuters

Šarec je prepričan, da se je LMŠ doslej izkazala kot "načelna stranka in tako nameravamo delovati tudi v prihodnje". "Kar smo zagovarjali leta 2018, zagovarjamo tudi danes, bolj izkušeni, močnejši". Kot je še dejal, je stranka prehodila pot "od spodaj navzgor, od lokalne ravni do državne politike". Ob doseženem drugem mestu na parlamentarnih volitvah leta 2018 so imeli po njegovih besedah na voljo dve možnosti: pustiti relativnemu zmagovalcu, da ob pomoči predsednika republike sestavi vlado, ali pa se potruditi in poskusiti oblikovati drugačno koalicijo.

Po koalicijskih usklajevanjih je tako Slovenija dobila prvo manjšinsko vlado, v času katere so veljali standardi, ki so "za danes vladajoče nedosegljivi", je prepričan Šarec. Kot je še ocenil, "mnogi šele sedaj, ko imamo resnično skrajno desno vlado, ki se ne ozira na prav nobeno demokratično normo, spoznavajo, da naša vlada le ni bila tako slaba". Cilj LMŠ po Šarčevih besedah namreč ni "vladati, temveč upravljati z državo v skupno dobro, saj mora politika odražati voljo ljudstva".

Kako posluje LMŠ?V 2020 je LMŠ imela za 461 tisoč prihodkov, odhodki pa so bili manjši le za 25 tisoč evrov od prihodkov. V 2019, ko je stranka bila del vladne koalicije, je LMŠ poslovala bolje. Ob 462 tisoč evrov prihodkov so zabeležili 408 tisoč evrov odhodkov.



Od kod denar?Veliko večino sredstev je LMŠ dobila od države (355 tisoč evrov), kar je sicer odvisno od rezultata, ki ga stranka doseže na volitvah. 83 tisoč evrov je LMŠ dobila od občin, samo 16 tisoč pa od članarin.

Z novim programom za normalizacijo in razvojni preboj Slovenije

Okoli 300 delegatov je potrdilo program stranke z naslovom Normalizacija. Rešitve. Razvoj. "Rešitve za razvoj Slovenije" so strnili v 12 krovnih točk, s katerimi program postavlja trdne temelje za normalizacijo in razvojni preboj, s ciljem zgraditi moderno in dobro delujočo ter prebivalcem prijazno državo, so navedli.

Kot so zapisali v programu, je poglavitni cilj stranke "razvojni preboj Slovenije, ki bo temeljil na vlaganjih v znanost in prizadevanjih za gospodarstvo z visoko vrednostjo, kajti samo to bo ljudem prineslo blaginjo". Ob tem še v stranki poudarjajo, da se mora politika začeti ukvarjati z dobrim upravljanjem države, stroki pa prepustiti, da "v sodelovanju s politiko išče in najde prave načine soočanja s kompleksno prihodnostjo".

Med drugim se v programu zavzemajo za boljše življenje vseh generacij, ob tem pa napovedujejo reševanje stanovanjske problematike za mlade, da bo "lastno stanovanje realna možnost in ne privilegij". V ta namen bodo ustanovili stanovanjske zadruge, vzpostavili javno najemniško službo in povečali fonde javnih najemnih stanovanj. Ob tem obljubljajo še možnost pridobitve prvega lastniškega stanovanja z odplačilom najemnine.

Nov steber socialne države bi po programu stranke postal sistem dolgotrajne oskrbe s stabilnimi finančnimi viri. Kot enega pomembnejših ciljev v LMŠ navajajo tudi krepitev vsem dostopnega in kakovostnega javnega zdravstva, s katerim bodo po napovedih odpravili posledice, ki jih je na zdravstvenem sistemu pustila epidemija covida-19. Kot napovedujejo, bodo ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter uvedli plačevanje zdravstvenih storitev po realizaciji in ne po pogodbenem planu ter zahtevali optimalni izkoristek vseh razpoložljivih materialnih in človeških virov za "najhitrejšo možno odpravo nedopustnih čakalnih vrst".

V stranki napovedujejo še zvišanje neto plač vsem zaposlenim z davčno razbremenitvijo, kot so razbremenili regres oz. 13. plačo, pa bodo razbremenili tudi 14. plačo oziroma božičnico. Prebivalce bodo hkrati spodbujali k prostovoljni aktivaciji bančnih depozitov z izdajo namenskih državnih obveznic z zajamčenim donosom za graditev stanovanj za mlade, energetskih objektov in infrastrukture.

Ankete kažejo med šest- in osemodstotno podporo

Stranka je po Šarčevem mnenju pred volitvami v boljšem stanju kot v času, ko je bila del vladne koalicije. Beležijo sicer tako odhode kot prihode članov, a je drugih po Šarčevih besedah več. Odhod v opozicijo tako vidi celo kot koristen za stranko, saj ob tem "tisti, ki iščejo kakšne koristi, odidejo drugam, stranka se očisti in potem se včlanjujejo drugi". Po javnomnenjskih anketah zadnjih mesecev bi sicer stranko volilo med nekaj manj kot šest in nekaj več kot osem odstotkov anketiranih.