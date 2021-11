Pred kongresoma: od kod denar NSi in LMŠ?

Priprava na volitve sta kongresa strank NSi in LMŠ, na katerih danes ne volijo novih vodstev. Oba kongresa lahko v živo spremljate prek Siol.net. Od rezultatov volitev prihodnje leto ne bo odvisno le, kdo bo vodil državo in občine. Rezultat bo, ker so od števila volivcev odvisne višine državnih in občinskih dotacij, določil tudi finančno moč strank. Od zadnjih volitev je NSi Mateja Tonina po prihodkih precej pred LMŠ Marjana Šarca.

Kongres NSi danes zaradi epidemioloških razmer poteka prek spleta, na njem pa bodo sprejemali osnutek programa, s katerim bo NSi nastopila na državnozborskih volitvah. Predstavili bodo tudi kandidate za volitve v DZ. Prav tako bodo opredelili položaj stranke v političnem prostoru in njeno kratkoročno politično vizijo.

Pred lokalnimi volitvami leta 2014 ustanovljena stranka LMŠ, je prvič nastopila na državnozborskih volitvah leta 2018. Šarec je po koalicijskih usklajevanjih postal premier prve manjšinske vlade v zgodovini Slovenije, a je v začetku leta 2020 odstopil, stranka pa je za tem prešla v opozicijo. Foto: Reuters

Umirjanje strasti

Do volitev je sicer vizija stranke predvsem umiriti strasti v državi. Nujno je namreč zavedanje, da "bomo morali, kakorkoli smo različni, v tej državi še vedno živeti skupaj", poudarja predsednik stranke Matej Tonin. V NSi se bodo zato trudili za dialog, umirjenost in zmanjševanje vseh vrst napetosti, saj menijo, da je to edina pot do dobrih rezultatov in razvijanja vseh potencialov, ki jih ima Slovenija. "Tako bomo poskušali delovati in povezovati vse strani slovenskega političnega prostora, če bo le pripravljenost za to," je zagotovil Tonin.

Po javnomnenjskih anketah zadnjih mesecev je sicer stranki podporo izreklo od okoli pet do nekaj manj kot sedem odstotkov anketiranih.

Kako posluje NSi?

Stranka glede je na letna poročila v dobrem finančnem stanju. V 2020 je NSi imela za skoraj 600 tisoč prihodkov, odhodki so se ustavili malo pod 300 tisoč evrov. V 2019 je NSI imela podobne prihodke, so bili pa veliko večji odhodki. Ti so znašali 421 tisoč evrov.



Od kod denar?

Večino sredstev je NSi lani dobila od države (236 tisoč evrov), kar je sicer odvisno od rezultata, ki ga stranka doseže na volitvah. 100 tisoč evrov so prispevali člani s članarinami, 217 tisoč evrov pa je NSi dobila od občin.



Na kongresu stranke LMŠ bodo potrjevali volilni program za prihajajoče državnozborske volitve, s katerim želijo "stvari v državi spraviti v normalno stanje", v katerem se bodo spoštovale demokratične vrednote, je v dneh pred kongresom dejal predsednik stranke Marjan Šarec. S sprejetjem novega programa, ki je po Šarčevih besedah nadgradnja tistega, s katerim so volivce nagovarjali leta 2018, bo LMŠ pripravljena na naslednje volitve, je prepričan Šarec. Delovanje stranke, ki je po Šarčevih besedah do zdaj aktivno delovala kot opozicija, pa bo usmerjeno v prihodnost po volitvah.

Ankete kažejo med šest- in osemodstotno podporo

Stranka je po Šarčevem mnenju pred volitvami v boljšem stanju kot v času, ko je bila del vladne koalicije. Beležijo sicer tako odhode kot prihode članov, a je drugih po Šarčevih besedah več. Odhod v opozicijo tako vidi celo kot koristen za stranko, saj ob tem "tisti, ki iščejo kakšne koristi, odidejo drugam, stranka se očisti in potem se včlanjujejo drugi". Po javnomnenjskih anketah zadnjih mesecev bi sicer stranko volilo med nekaj manj kot šest in nekaj več kot osem odstotkov anketiranih.

Kako posluje LMŠ?

V 2020 je LMŠ imela za 461 tisoč prihodkov, odhodki pa so bili manjši le za 25 tisoč evrov od prihodkov. V 2019, ko je stranka bila del vladne koalicije, je LMŠ poslovala bolje. Ob 462 tisoč evrov prihodkov so zabeležili 408 tisoč evrov odhodkov.



Od kod denar?

Veliko večino sredstev je LMŠ dobila od države (355 tisoč evrov), kar je sicer odvisno od rezultata, ki ga stranka doseže na volitvah. 83 tisoč evrov je LMŠ dobila od občin, samo 16 tisoč pa od članarin.