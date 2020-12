Kaj je ugotovilo računsko sodišče pri sanaciji bank

Računsko sodišče je v reviziji izvajanja nadzorstvenih funkcij Banke Slovenije ugotovilo, da je bila ta pri izvajanju nadzora nad poslovanjem bank pri zagotavljanju kapitalske ustreznosti in upravljanja kreditnega tveganja v letih 2008 do 2013 delno uspešna. Pri izreku izrednih ukrepov v sanaciji bank na ustreznih podlagah pa je bila neuspešna.

Kot je računsko sodišče zapisalo v danes objavljenem revizijskem poročilu, katerega vsebina je v večini zakrita, je Banka Slovenije nezagotavljanje minimalnega kapitala posamezne banke utemeljila na podlagi ocen finančnega položaja bank prek ugotovitve negativnega računovodskega kapitala. Tega, ali so bile pri pripravi ocene upoštevane zahteve, ki glede načina oblikovanja oslabitev izhajajo iz sklepa o ocenjevanju izgub, vključujoč skladnost z mednarodnimi računovodskimi standardi, revizorji niso mogli potrditi ali ovreči, izsledke poročila povzema STA.

"Zato ne moremo z gotovostjo potrditi ali ovreči, da je ugotovljena višina negativnega kapitala bank predstavljala objektivno ugotovljeno dejstvo o finančnem položaju bank, pri katerem bi bile v celoti upoštevane zahteve sklepa o ocenjevanju izgub in mednarodnih računovodskih standardov glede oblikovanja oslabitev," so zapisali revizorji.

Prav tako niso mogli potrditi ali ovreči tega, ali je bil postopek pridobitve ocene vrednosti sredstev banke ob predpostavki nedelujočega podjetja in s tem zagotovila, da upnik zaradi prenehanja kvalificiranih obveznosti banke ne bo utrpel večje izgube, kot bi jo v primeru stečaja, izpeljan ob upoštevanju ustreznih zahtev, navaja STA.

"Hipotetična likvidacijska vrednost banke je neposredno izhajala iz ocene izkaza finančnega položaja banke, za to oceno pa nismo mogli z gotovostjo ne potrditi ne ovreči, da je bila pripravljena upoštevaje zahteve sklepa o ocenjevanju izgub, vključno z zahtevano skladnostjo vrednotenj zavarovanj z nepremičninami z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti in skladnostjo ocenjenih dodatno potrebnih slabitev z mednarodnimi računovodskimi standardi," so zapisali na računskem sodišču.

Izvajalce stresnih testov izbrala na hitro

To je med drugim ugotovilo, da je Banka Slovenije izvajalce pregleda kakovosti sredstev (AQR) in stresnih testov izbrala s pogajanji brez predhodne objave, tega postopka pa ni ustrezno utemeljila. Metodologija za izvedbo AQR ob podpisu pogodbe ni bila določena, prav tako ni bila formalno predpisana enotna definicija nedonosnih terjatev.

Po ocenah računskega sodišča je Banka Slovenije nato sicer ustrezno določila to definicijo, a tega, da so jo izvajalci dejansko uporabili pri podrobnejših merilih za razvrščanje terjatev, revizorji zaradi nerazpoložljivih podatkov niso mogli potrditi ali ovreči. "Merila razvrščanja pri AQR so dopuščala velik vpliv lastne presoje posameznih ocenjevalcev glede nedonosnosti terjatev," so zapisali.

Načrti za izvajanje nadzora zelo skopi

Na rezultate AQR in stresnih testov, ki so bili podlaga za sanacijo posamezne banke, je vplivala tudi cenitev vrednosti nepremičnin, ki so bile posamezni banki dane v zavarovanje. "Te niso bile opravljene na način, da bi jih bilo mogoče na zanesljiv način uporabiti za namene izdelave ocene finančnega položaja," je ugotovilo računsko sodišče.

Glede nadzora nad bankami je to presodilo, da je Banka Slovenije imela sprejete strateške dokumente ter triletne in letne načrte izvajanja nadzora, vendar so bili ti dokumenti v delu, ki se nanaša na izvajanje nadzora, zelo skopi, letni plani precej splošni ter po obsegu in vrsti vsebine neenotni. "Nadzornikom so bile omogočene precej široke pristojnosti glede samostojnosti odločanja o načrtovanju nadzorniških pregledov," so navedli revizorji.

Banka Slovenije do leta 2013, ko se je zgodila sanacija bank v državni lasti, po njihovih ugotovitvah ni uporabila ukrepov nadzora, strožjih od odredbe o dodatnih ukrepih. Njena praksa glede stopnjevanja ukrepov ni bila enotna. Tako ni vedno ravnala skrbno in enotno, prav tako ni enotno izvajala svoje pristojnosti ukrepanja proti odgovornim osebam bank, še poroča STA.