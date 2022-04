Kaj bo s plinom v Sloveniji? #video

Vlada je z uredbo še za tri mesece podaljšala veljavnost znižanih trošarin na energente, in sicer na elektriko ter pogonska goriva, kurilno olje in zemeljski plin za ogrevanje. Ukrep bo veljal do 31. julija. Še vedno čakamo, ali bo ministrski zbor podaljšal regulacijo cen večine pogonskih goriv, za to je časa še dva dni. Če vlada tega ne bo storila, bi lahko cena bencina 1. maja presegla 1,60 evra za liter. Cena dizla bi glede na podaljšanje obdobja znižanih trošarin medtem lahko znašala 1,82 evra. Razmere na trgu glede dobave plina pa se še zaostrujejo. Rusija je včeraj zaustavila dobavo zemeljskega plina Poljski in Bolgariji. Ruski plin še naprej teče v Avstrijo, od koder ga Slovenija uvaža. Ali lahko Rusija tudi nam "zapre pipo"?