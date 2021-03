Kacin predstavil, koliko cepiva dobi Slovenija v marcu

Koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti koronavirusu Jelko Kacin je povedal, da lahko poleg treh obstoječih cepiv pričakujemo tudi nova. V četrtek pričakujemo pozitivno odločitev Evropske agencije za zdravila (Ema) glede cepiva družbe Janssen Pharmaceutica, ki je del ameriške skupine Johnson & Johnson. Pri tem cepivu je potreben le en odmerek.

V tridesetih dneh po potrditvi certifikata mora proizvajalec posameznim naročnikom, tudi Sloveniji, dostaviti 0,47 odstotka skupne količine, ki je predvidena za dobavo v mesecu aprilu. Kot je dejal, še ne morejo razkriti, za kakšne količine gre. Pričakujejo pa, da bo v relativno kratkem času jasno predstavljena količina cepiva, ki bo na voljo. Izračuni govorijo, da bi morali v aprilu, maju in juniju dobiti okoli 230 tisoč odmerkov, s katerimi bi cepili prav toliko ljudi.

Kacin je predstavil tudi dobavljene količine cepiv. Vsak ponedeljek v marcu naj bi Slovenija prejela 19.890 odmerkov cepiva Pfizer, v celem mesecu skupaj 99.450. Podjetje Moderna naj bi ta mesec dostavilo 30 tisoč odmerkov. Povečuje se tudi število dobav cepiva AstraZeneca, računajo, da bi v marcu lahko dobili okoli 153 tisoč odmerkov. Skupaj bi lahko v marcu prejeli 282 tisoč odmerkov.

Kakšne pa bodo dobave v prihodnje? V drugem kvartalu bo Slovenija dobila tudi 342 tisoč odmerkov cepiva Pfizer. Kako bo to porazdeljeno čez mesece, še ne vedo, bo pa to zadoščalo za cepljenje 170 tisoč prebivalcev. V aprilu lahko pričakujemo tudi 37 tisoč odmerkov cepiva Moderne. Prav tako še ni jasno, kakšne bodo dobave AstraZenece. Kot je povedal Kacin, bo podjetje morda še v marcu dostavilo dodatnih 40 tisoč odmerkov cepiva.

V tem tednu bo za cepljenje na voljo 54.300 odmerkov. Trenutno ostaja neporabljenih manj kot tri odstotke cepiva, od tega 5.600 odmerkov cepiva Pfizer oziroma Moderna hranijo za primer, če bi prišlo do zamud pri dobavi. Prav tako ostaja nerazdeljenih še 1.200 odmerkov cepiva AstraZeneca, ki bo dodeljeno kroničnim bolnikom ali zaposlenim v šolstvu.

Kacin je predstavil tudi okvirno vsebino dogovora med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) kot naročnikom in farmacevtsko družbo Salus. Ta bo oziroma že izvaja aktivnosti, ki bodo pripomogle k temu, da bi bili lahko kos veliko bolj obsežnemu cepljenju, ki nas čaka v prihodnjih tednih in mesecih. Kot je povedal, ta pogodba velja od 1. marca dalje, govori pa o distribuciji cepiva proti covid-19.Podjetje Salus je tudi pogodbeni partner in predstavnik največjega dobavitelja cepiv v tem trenutku, podjetja Pfizer-BioNTech. Ima tudi zagotovljene vse skladiščne pogoje za hranjenje cepiv pri ekstremno nizkih temperaturah, zato za potrebe NIJZ sprejema pošiljke od naročnika oz. dobavitelja, cepiva skladišči, jih pripravlja in izdaja, izvaja pa tudi prevoz cepiva in vsega ostalega materiala.Pogodbena vrednost znaša 721.251 evrov (brez DDV) oziroma 879.955 evrov (z DDV), je pojasnil Kacin. Kot je dodal, verjamejo, da bo tak način delovanja omogočil NIJZ, da se osredotoči na natančno spremljanje potreb, da bomo na točno določenih časovnih intervalih, ki so med prvim in drugim cepljenjem različni, lahko pravočasno dostavljali potrebno število odmerkov.