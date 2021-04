"Trend hospitalizacije mlajših oseb se nadaljuje" #vŽivo

Povprečna starost bolnikov je 65 let, v prvem in drugem valu je bila 70 let, nadaljuje Tatjana Lejko Zupanc: "Nekoliko višja je starost bolnikov na navadnem oddelku. Na intenzivni negi je najmlajši bolnik star 31 let, najstarejši pa 96 let. Dvakrat več hospitaliziranih je moških."

doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc @ukclj: V enoti intenzivne terapije je 28 % vseh hospitaliziranih mlajših od 60 let, na oddelkih pa je takih skorajda tretjina. V zadnjem času se nadaljuje trend hospitalizacije nekoliko mlajših oseb. Nekateri imajo kronične bolezni, nekateri ne. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 6, 2021

Več ljudi oboli zaradi širjenja bolj kužnih različic. Ker so starejši in bolj ranljivi precepljeni, v bolnišnice prihajajo mlajši bolniki, nadaljuje Lejko Zupanc: "Imeli smo tudi nekaj posameznikov, ki so bili cepljeni z enim odmerkom cepiva in so bili hospitalizirani. Pri njih je bil potek bolezni lažji."

doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja: Na #covid oddelkih @ukclj smo danes imeli hospitaliziranih 145 bolnikov, kar je manj, kot jih je bilo na vrhuncu epidemije pred novim letom, vendar bistveno več kot pred 14 dnevi. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 6, 2021

Opozarja tudi, da je veliko hospitaliziranih oseb s prekomerno telesno težo, sladkornih bolnikov in oseb s povišanim krvnim tlakom.

Zasedenih 573 covid postelj

V ponedeljek smo v Sloveniji ob opravljenih 1.879 PCR-testih potrdili 273 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 14,5 odstotkov vseh opravljenih testov. Dan pred tem je delež okuženih znašal 18,4 odstotka.

Po podatkih vlade sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša. 943. V bolnišnicah se zdravi 573 covid bolnikov, kar je 16 več kot dan pred tem. Včeraj je umrlo sedem oseb. V Sloveniji je doslej umrlo 4.089 covidnih bolnikov.