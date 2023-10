Jutri v Ljubljani Pohod za življenje, razrešena aktivistka vabi na protishod

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih dneh je številne odzive sprožil ponedeljkov incident na Kongresnem trgu, ko je skupina deklet izpulila zgornje dele zastavic, ki so jih organizatorji Pohoda za življenje postavili v spomin nerojenim otrokom. Ker je bila v dogodek vpletena zdaj že nekdanja članica predsedničinega Mladinskega posvetovalnega odbora Sara Štiglic, jo je po pogovoru Pirc Musarjeva razrešila. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je svojo odločitev pojasnila z besedami, da mora biti kultura dialoga na najvišji mogoči ravni in da je šlo v tem primeru za nespoštljivo komunikacijo.

A mnogi se z odločitvijo Pirc Musarjeve ne strinjajo in so stopili v bran mladi aktivistki. Med drugim jo je podprl Inštitut 8. marec z direktorico Niko Kovač na čelu, podporo so izrazili v stranki Levica. Štigličevo je podprl tudi sam predsednik vlade Robert Golob.

Predsednik vlade 🇸🇮 dr. Robert Golob: "Postaviti se za temeljne svoboščine, kot je odločanje o rojstvih svojih otrok, je dejanje poguma in odraz razumevanja demokratičnih vrednot v naši družbi. Mladi imajo svoje načine izražanja stališč in prav je, da jih pri tem podpremo." pic.twitter.com/K9oRKAs4Ex — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) October 5, 2023

Potem ko je bila iz Mladinskega posvetovalnega odbora predsednice republike razrešena Štigličeva, sta odstopila še dva člana. Do pred kratkim štiričlanski odbor ima tako le še eno članico, Lucijo Karnelutti.

V soboto bo poleg Pohoda za življenje na Prešernovem trgu, kjer se bodo ob 9.30 zbrali nasprotniki splava, potekal tudi protishod z geslom "Za avtonomijo naših teles". K udeležbi na sobotnem protishodu poziva tudi Štigličeva.