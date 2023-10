Robert Golob podprl Saro Štiglic

"Postaviti se za temeljne svoboščine, kot je odločanje o rojstvih svojih otrok, je dejanje poguma in odraz razumevanja demokratičnih vrednot v naši družbi. Mladi imajo svoje načine izražanja stališč in prav je, da jih pri tem podpremo," se glasi izjava premierja Roberta Goloba, ki jo je na omrežju X objavila Vlada RS.

Predsednica Nataša Pirc Musar je svojo odločitev o izločitvi Sare Štiglic podala včeraj. Dejala je, da je zavezana paziti na to, da je kultura dialoga na najvišji možni ravni, to pa pričakuje tudi od članov svojega posvetovalnega telesa.

Pirc Musarjeva se je prek omrežja X znova oglasila, in sicer je zapisala, da je plaz kritik na njeno odločitev prekomeren.

Plaz kritik na mojo odločitev je prekomeren. Če bi pri nas razumeli Evelyn Beatrice Hall "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.", potem bi bil "aktivizem" gdč. Štiglic in tistih na drugi strani, ko zažigajo denimo mavrične zastave,…