Jutri poglejte v nebo: vojaški lovci bodo v zahvalo preleteli Slovenijo

V zahvalo zdravstvenim delavcem, pripadnikom civilne zaščite in vsem drugim, ki so med epidemijo zagotavljali delovanje osnovnih sistemov v državi, bodo slovenski in ameriški vojaški piloti v ponedeljek sredi dneva opravili skupen polet nad Slovenijo. Policijske patrulje bodo v tem času v neposredni bližini bolnišnic prižgale modre luči, piše STA.

Pripadniki 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske in 31. lovskega polka Vojnega letalstva ZDA bodo prelet s šestimi letali F-16 in tremi letali PC-9 začeli na Jesenicah ob 13.15. Nato bodo leteli nad Golnikom in Kranjem, nad Ljubljano bodo ob 13.23. Polet bodo nadaljevali proti Celju, Mariboru in Ptuju, nato pa obrnili proti Šmarju pri Jelšah ter nadaljevali proti Brežicam, Metliki, Črnomlju, Kočevju in Postojni. Polet bodo sklenili v Izoli nekaj pred pol tretjo popoldne, piše STA.

Letala bodo Slovenijo preletela v dveh ešalonih, med katerima bo milja razmika, in sicer na višini približno 1200 metrov s povprečno hitrostjo 425 kilometrov na uro. V slovenski zračni prostor bodo ameriška letala vstopila ob 13.10.

Leteli bodo z razmeroma nizko hitrostjo

Kot je v petkovem srečanju z novinarji zagotovil poveljnik 15. polka vojaškega letalstva podpolkovnik Janez Gaube, bodo polet izvedli v skladu z zakonom o letalstvu. Leteli bodo z razmeroma nizko hitrostjo, tako da velikega hrupa ni pričakovati.

"Na ta način se želimo z našimi partnerji v Sloveniji na jasen, glasen in viden način zahvaliti vsem tistim ljudem, ki so dali vse od sebe v boju s covidom-19, je dodal Gaube, piše STA.

Foto: STA

Ameriški obrambni ataše, podpolkovnik Ben Shaha, je dodal, da je virus morda nekoliko upočasnil njihovo sodelovanje, ne more pa premagati zavezništva. Gre za novo obliko grožnje in v obrambnem sistemu so, po njegovih besedah, izjemno hvaležni tistim, ki so se v prvih vrstah spopadali z njim. Zato želijo skupaj s slovenskimi oboroženimi silami to hvaležnost tudi izkazati.

Kot so poudarili na ministrstvu za obrambo, želijo s tem sporočiti, da se z velikimi tveganji lahko uspešno soočamo le tako, da sodelujemo in si pomagamo. Ameriški piloti bodo v znak zahvale pred tem preleteli še nekatera italijanska mesta.

K dobri epidemiološki sliki so prispevali vsi, a najtežje breme je bilo na plečih zdravstvenih delavcev v UKC Ljubljana in Maribor, na kliniki na Golniku in v Splošni bolnišnici Celje, na 16 vstopnih točkah za testiranje potencialno okuženih, po domovih za starejše, v 13 zdravstvenih ekipah, oblikovanih za pomoč osebju v domovih za starejše, pa tudi na plečih epidemiologov, so še navedli na obrambnem ministrstvu, še piše STA.

