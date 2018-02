Jutri nekaj trgovin vendarle odprtih

Zaradi konec preteklega leta sprejete ureditve obratovalnega časa trgovin ob nedeljah in med prazniki bo jutri, na Prešernov dan, drugače, kot je bilo do zdaj. Trgovine in nakupovalna središča po državi bodo večinoma zaprta, odprte bodo le manjše trgovine večinoma v zasebni lasti.

Delodajalci in sindikalisti s področja trgovine so v dogovoru glede ureditve delovnega časa prodajalcev določili deset praznikov, ko morajo biti trgovine zaprte. Na te dneve delodajalci svojih prodajalcev ne smejo razporediti na delo. Med temi desetimi prazniki je tudi jutrišnji kulturni praznik.

Večina velikih trgovskih verig oziroma ponudnikov bo torej jutri svoja vrata morala zapreti. Danes zato pričakujejo malce povečan obisk v svojih prodajalnah. "Tako kot sicer pred večjimi prazniki pričakujemo tudi danes večji obisk v naših trgovinah. Res smo v preteklosti imeli po različnih regijah odprtih nekaj dežurnih trgovin, da smo strankam lahko zagotovili nemoteno oskrbo, letos pa kot vsi veliki trgovci tudi mi na Prešernov dan ne bomo odprti," je pojasnila Tanja Durin iz Mercatorja.

Hrano je pametno nakupiti že danes, saj bo jutri večina velikih trgovin zaradi nove ureditve zaprta. Če ste nameravali jutri, ko bo večina države še vedno prekrita s snežno odejo, nekaj ur preživeli v nakupovalnih središčih, morda otroke namesto na mraz odpeljali v igralnice, ki jih imajo večji trgovinski centri, boste morali spremeniti načrte. Zaradi uredbe so tudi nakupovalna središča morala na 8. februar zapreti svoja vrata.

"Prejšnja leta smo na kulturni praznik delali po nedeljskem delovnem času, letos pa bomo prvič zaprti, ker tako narekuje nova ureditev. A že v petek spet odpiramo vrata in tudi ob koncu tedna bomo delali po ustaljenem ritmu. Konec koncev je pustna sobota in med drugim pripravljamo tudi pustovanja za otroke," je povedala Klavdija Javornik iz oddelka za marketing v Cityparku.

Če ima ponudnik kot glavno dejavnost registrirano na primer peko kruha, ne prodajo, je na jutrišnji praznik lahko odprt. Foto: Ana Kovač

Jutri vseeno ne bodo zaprte prav vse trgovine brez izjeme. Odločilna pri tem, ali je neki ponudnik lahko odprt ali ne, je klasifikacija glavne dejavnosti. Tisti, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano dejavnost trgovine, morajo biti na jutrišnji praznik in na preostalih devet v kolektivni pogodbi določenih praznikov zaprti.

Če je kot glavna dejavnost registrirano kaj drugega, na primer peka kruha, proizvodnja oblačil in podobno, pa je trgovina lahko odprta. Pogoj je, da na dela prost dan v njej dela bodisi lastnik bodisi družinski član, so pojasnili na Združenju delodajalcev Slovenije.

Zaradi te izjeme v aneksu bodo torej jutri lahko odprti pekarne, zasebne trgovine, benciski servisi in podobni ponudniki, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano kakšno drugo, ne trgovinsko dejavnost. "Naša trgovina bo jutri odprta, bom pa delala jaz kot lastnica in ne preostali zaposleni. Kolikor sem seznanjena s pravili, smo namreč lahko odprti le, če na praznik delam jaz ali kateri od mojih družinskih članov," nam je pojasnila Alenka Jovič, lastnica ene od manjših trgovin v Ljubljani, in dodala: "Ker jutri zaradi uredbe, ki zapira mnogo velikih trgovin po Ljubljani, pričakujemo malo več obiska, smo se na jutrišnji dan dobro pripravili in založili."