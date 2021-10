Joras po 19 dneh prekinil gladovno stavko

Joško Joras je potrdil, da je prekinil gladovno stavko. Začel jo je 30. septembra, ko so mu hrvaški organi z izvršbo zasegli kmetijsko zemljišče, za katero je plačeval najemnino Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Zdaj bo sprožil tožbo proti skladu zaradi nespoštovanja pogodbenih obveznosti, je povedal.

Kot je pojasnil, se je konec septembra za gladovno stavko odločil, ker da slovenski politiki "ne spoštujejo ustave, pravnega reda in mednarodnih sporazumov", predvsem pa ne spoštujejo "svojih zaobljub, da bodo to spoštovali".

V skladu z odločitvijo arbitražnega sodišča, ki je določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško, je namreč območje, kjer ima Joras dom in tudi sporno parcelo, pripadlo Hrvaški. A Hrvaška arbitražnega postopka ne priznava in ker torej razsodbe ni implementirala, mu ozemlje, ki ga je imel v zakupu in posesti od sklada, ne bi smelo biti odvzeto ne glede na to, da se je Slovenija odločila enostransko uresničiti razsodbo, kjer jo lahko, meni Joras.

S pomočjo odvetnika bo sprožil postopke

Zdaj bo s pomočjo odvetnika sprožil postopke proti Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, ker ne izpolnjujejo pogodbenih obveznosti. Pogodbo o zakupu skupno približno 32 tisoč kvadratnih metrov zemljišč ima Joras že od leta 2002, leta 2017 pa jo je podaljšal za 30 let. Za zdaj pa so mu odvzeli okoli 5.000 kvadratnih metrov zemljišča, na katerem ima sadovnjak in hlev s senikom.

Kot je pojasnil Joras, za to zemljišče, ki je v lasti Republike Slovenije in njegovi posesti, ne namerava zahtevati odškodnine, ampak predvsem spoštovanje pogodbenih obveznosti. Ločeno pa je od izvršiteljev zahteval tudi vrnitev kobile in dveh krav, ki so mu bile prav tako odvzete v postopku izvršbe, je povedal.

Pojasnil je še, da je bil ob postopku izvršbe, ki so ga izvedli hrvaški organi konec septembra, v položaju, ko ni vedel, kaj sploh storiti, in se je odločil za gladovno stavko. Zdaj se mu je s potjo tožbe odprla pot naprej, zato se je odločil gladovno stavko prekiniti. Kot je še pojasnil, je opravil tudi zdravniški pregled, njegovo zdravstveno stanje je dobro.