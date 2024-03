Jelinčičeve trditve o vrtcu razburile mnoge Slovence. Vrtec: Gre za čiste laži.

Predsednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič je pred novo enoto vrtcev v občini Žalec posnel videoposnetek, v katerem je trdil, da se morajo vzgojiteljice začeti učiti albanščino in da starši zaradi tega iz žalskih vrtcev izpisujejo "slovenske" otroke. Na videoposnetek, ki je v manj kot 24 urah po objavi samo na Facebooku zbral več kot 200 tisoč ogledov in precej ogorčenih komentarjev, so se odzvali v vrtcih občine Žalec ter Jelinčičeve navedbe označili za popolnoma neresnične in za poskus samopromocije nekdanjega poslanca.

"Prekrasen vrtec tukaj v Žalcu, vendar – kot kaže – samo za Albance. Slovenski otroci se izpisujejo oziroma jih starši vozijo v druge vrtce. Kaj se je zgodilo? Starši so nas poklicali in so rekli 'poglejte, kaj se dogaja, uslužbenke v tem vrtcu so dobile ustno komando, da se morajo naslednji teden začeti učiti albanščino'. Pa kje mi živimo?" se je v videoposnetku, ki ga je v enem dnevu po objavi videlo kar 210 tisoč uporabnikov Facebooka, komentiralo in delilo pa več tisoč, spraševal Jelinčič.

Ravnateljica vrtca: Gospod bi lahko vstopil v vrtec in se sam prepričal o stvareh, a potem ne bi bilo samopromocijskega videoposnetka

"Takoj moram poudariti, da navedbe gospoda Jelinčiča ne držijo, in jih kategorično zanikamo, saj so v celoti neresnične," je za Siol.net dejala ravnateljica Vrtcev občine Žalec Natalija Starič Žikić.

Pojasnila je, da zaposlenim v vrtcu nikoli ni bilo ukazano, da se morajo učiti albanskega jezika, kar lahko vsak osebno preveri tudi pri njih. Nadalje je pojasnila, da občina Žalec zagotavlja dodatno strokovno pomoč za zmanjševanje jezikovnih preprek, a z učenjem slovenskega jezika, kar je v pomoč tako strokovnim delavcem vrtca kot otrokom.

V Žalcu so novo enoto vrtca, enoto Zahod, uradno odprli 20. februarja. Foto: STA

"Če se je gospod za videoposnetek pripeljal v Žalec, bi pričakovala, da vstopi v vrtec in pridobi resnične podatke. Ampak potem seveda ne bi bilo mogoče posneti tega samopromocijskega videoposnetka," je še dodala ravnateljica vrtca.

Kaj pa trditev o izpisovanju otrok?

Starič Žikićeva je poudarila še, da je neresnična tudi Jelinčičeva trditev o izpisovanju vrtčevskih otrok. Število otrok, ki so vpisani v žalske vrtce, se veča, kar lahko vsak preveri v spletni aplikaciji MVI, je dodala.

Ker Jelinčič v svojem videoposnetku posebej izpostavlja otroke albanske narodnosti, je ravnateljica Vrtcev občine Žalec postregla še z relevantnim podatkom: "V vrtcu imamo trenutno vključenih 842 otrok, od tega je 46 otrok albanske narodnosti. Največ otrok je vključenih v enotah v mestu Žalec, kjer delujejo štiri od siceršnjih trinajstih enot vrtca."