Je združena lista SDS in SLS znak, da se Janša pomika proti sredini? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvak SDS Janez Janša je še pred dvema tednoma pred EPP vneto branil kolega, radikalnega madžarskega voditelja Viktorja Orbana. Predstavitev kandidatne liste za evropske volitve pa s to skrajnostjo nima veliko skupnega. Vsaj na videz ne, trdijo poznavalci. Bi lahko lista, za katero so združili moči s stranko SLS, pomenljivo nakazovala pomik bolj proti sredini, bližje Listi Marjana Šarca?

Šarčev državni sekretar Damir Črnčec, ki je bil v času druge Janševe vlade direktor Sove, je v intervjuju za Siol.net dejal, da je Šarec prihodnost, Janša pa preteklost. Na njegove besede se je prvak SDS odzval v svojem prepoznavnem slogu, so poročali v oddaji na Planetu.

Janša si je od začetka do konca marca premislil

Foto: STA Janša je v začetku marca dejal: "SDS ve, kaj se obnese na evropskih volitvah, in ta recept bomo ponovili." Na volitve torej sami, ob tem pa je še svetoval Novi Sloveniji in SLS, naj se za dober izid združita.

Konec marca je nekoliko spremenil mnenje. "Aktualni politični trenutek v Sloveniji in Evropi, pa tudi način volitev poslancev za Evropski parlament, narekujejo združevanje sorodnih političnih sil," je pred nekaj manj kot tednom dejal predsednik največje opozicijske stranke.

Pribac: Stranka je postajala vse bolj osamljena

Na volitve gredo skupaj s SLS. Kaj se je torej v teh dveh tednih spremenilo? Politični analitik Igor Pribac to potezo pripisuje osamljenosti.

"Stranka je postajala vse bolj osamljena na slovenski desnici v parlamentarnem loku in bila izključena iz vseh iger," je za Planet dejal Pribac.

Z nastankom nove skrajno desne politične stranke Domovinska liga je dobila priložnost postati bolj sredinska. Tako imenovani DOM namreč pravi, da se je SDS v zadnjih letih omehčala.

Foto: Matej Povše

"Stranka SDS je v tem kategoričnem zagovorništvu weberjanske vizije Evrope odstopila od svoje drže, ki smo jo zaznavali v zadnjih tridesetih letih," meni Bernard Brščič, član stranke Domovinska liga.

To morda kaže tudi skupna lista SDS in SLS, na njej namreč ni najbolj skrajnih članov SDS, na primer Branka Grimsa ali Žana Mahniča, so poročali na Planetu.

"Prav v tem smislu na neki način spet kažejo svojo nedeljsko podobo, ki so jo v preteklosti zapuščali na tak ali drugačen način," meni Pribac.

Je pa to podobo dobro negovala Nova Slovenija, ki ji zadnje čase podpora raste. Še več, na njihovi listi za evropske volitve je tudi Žiga Turk, ki je formalno še vedno član SDS.

"Mi smo na našo listo povabili predvsem ugledne, izkušene in kompetentne posameznike," je o izboru dejal Matej Tonin, predsednik NSi.

Tako Nova Slovenija SDS predstavlja resno grožnjo pri bitki za evropske stolčke.