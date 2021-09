Je to klasična zgodba o pregovorni slovenski zavisti? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Idilični izvir Kamniške Bistrice, za mnoge prijetna izletniška točka ali osvežitev po naporni gorniški turi, za domačine pa je očitno ravno kopanje v izviru v zadnjem letu postalo jabolko spora. Motijo jih namreč kopalci, ki tukaj dnevno izvajajo ledeno kopanje.

"V preteklosti tega ni bilo, razen redkih izjem. Težko rečem, kaj je sprožilo to početje, ampak eden je gotovo komercialni vidik. Spreminjata se flora in fauna. Postaja moteče in tudi za vodo ni primerno, da je toliko ljudi," je dejal Rok Kralj iz Civilna iniciative za Kamniško Bistrico.

Kopajo se v ledeni izvirski vodi

Kopanje organizira Emil Ledenko. Foto: Grega Valančič/Sportida Gre za skupino navdušencev, ki se vsako jutro tukaj za približno 20 minut kopa v ledeni izvirski vodi, njena temperatura je danes zjutraj merila 12 stopinj Celzija.

V vodo se podajo pod vodstvom Emila Ledenka, ki poudarja, da to počnejo, da se povežejo z naravo. Prepričan je, da ledeno kopanje nikoli ne bo postalo masovno.

"Zakaj jih moti? To je zloba ljudi in ljubosumje. Njih najbolj moti, da jaz s tem nekaj zaslužim, ampak saj plačam davek vsak mesec," svojo plat pojasnjuje Emil Ledenko, inštruktor ledenega kopanja.

"Če bi menil, da s tem škodujemo naravi, tega ne bi počel," dodaja Ledenko in opozarja, da vedno pospravijo za seboj in ne puščajo smeti.

Foto: Planet TV

Postavili tablo

Pred kratkim je Civilna iniciativa za Kamniško Bistrico pred vstopom do izvira postavila tudi tablo, s katero so želeli opozoriti, da naj se obiskovalci v izvirski vodi ne kopajo.

"To nikoli ni bila praksa. Tudi sam hodim v gore, že več kot desetletje in tega ni bilo. Mogoče se je kakšen posameznik osvežil, v zadnjem letu pa se je razmahnilo, postalo komercialno," meni Kralj.

Iniciativo podprla tudi občina

Iniciativo je podprla tudi kamniška občina, češ da so nekateri vedli neprimerno. "Po nekih informacijah so jih videli urinirat, kar pa sigurno ni primerno in daje slab občutek," pravijo na občini Kamnik.

"Če nekdo namoči noge v vodo, verjetno še ne bo prišlo do onesnaženja, če pa bi se to masovno dogajalo, bi lahko potencialno pomenilo nevarnosti za prebivalce," dodajajo.

A znanstvenega dokaza, da njihovo kopanje resnično škoduje naravi in vpliva na kakovost pitne vode, na občini nimajo.

"Zaenkrat mikrobiološke raziskave tega ne potrjujejo. Voda je kvalitetna in pitna," odgovarjajo na občini. Prav tako nimajo pravne podlage, da bi kopanje na območju izvira prepovedali.