Sibirci pri –20 stopinjah Celzija veselo skakali v ledeno reko #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pretekli konec tedna je okrog 100 Sibircev veselo preživelo na pol golih ob ledeno mrzli reki, v katero so poskakali kljub temperaturi ozračja –20 stopinj Celzija.

Omsk, milijonsko mesto v jugozahodni Sibiriji, je pretekli konec tedna organiziralo tradicionalno kopanje v ledeno mrzli reki Irtiš. V ledeni vodi uživa več ljudi, kot si mislimo, saj obstaja celo zimski plavalni klub, katerega člani se v reki kopajo vse do maja, dokler se led ne stali.

Zimski kopalci verjamejo, da ledena voda krepi imunski sistema in ščiti telo pred boleznimi, zato ni nič čudnega, da se v vodo poženejo z nasmehi na obrazu. "Vreme je čudovito, v vodi se počutimo odlično, saj se zdi topla," je po skoku v reko dejala 50-letna zimska plavalka Natalia Holina. Predsednik zimskega kopalnega kluba, ki obstaja že od leta 1966, 82-letni Evgeniy Zhetnov, pa je ob tem dejal, da je Rusija močna država in vsem zaželel obilo zdravja, sreče in veselja.

Podnebje v Omsku je tipično kontinentalno z mrzlimi zimami in s toplimi poletji. Povprečna januarska temperatura je –19 stopinj Celzija, povprečna julijska pa +20, običajno pa imajo sončnih kar okoli 300 dni v letu.

Preverite tudi: