Je SDS v nedeljo nepooblaščeno objavljala rezultate volitev?

Po zaprtju volišč na nedeljskih volitvah v Evropski parlament je stranka SDS še pred objavo uradnih rezultatov na družbenem omrežju X objavila, da je napoved rezultatov po posameznih okrajih mogoče spremljati na priloženi povezavi. Rezultati volitev v Googlovem dokumentu so se ves čas posodabljali, številke sodelujočih pa so bile visoke – več kot 50 tisoč.

Objavo je med drugimi delil tudi prvak SDS Janez Janša, nato pa okoli 22. ure ti podatki niso bili več dostopni. Izbrisali so tudi objavo "čivka".

Pri SDS so sicer v objavi pojasnili, da so vneseni podatki neuradni in so rezultat njihovega "exit polla" z volišč po posamičnih okrajih. Šlo naj bi torej za nekakšno interno vzporedno merjenje volitev.

Toda nobena od javnomnenjskih agencij ni izvajala vzporednih volitev, prav tako na posameznih voliščih ni bilo videti, da bi kdo izvajal "exit polle", torej vzporedne volitve. Od kod torej ti podatki? So imeli pri SDS že kmalu po zaprtju volišč v Sloveniji ob 19. uri na voljo podatke, ki so bili videti kot podatki z volišč?

V skladu s pravili je namreč predsednik DVK Peter Golob javnosti prve začasne izide volitev v evropski parlament lahko sporočil šele nekaj po 23. uri – po zaprtju vseh volišč v EU.

Na DVK smo se obrnili z vprašanji, ali so bili pred volitvami seznanjeni z izvedbo "vzporednih volitev" SDS in ali morda v tem primeru sumijo, da je nepooblaščeno objavljala podatke DVK.

Konkretnih odgovorov nam niso poslali, zapisali pa so, da so danes ob 13. uri sklicali sejo DVK, na kateri se bodo članice in člani opredelili tudi do različnih novinarskih vprašanj o izvedbi volitev.