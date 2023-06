Je Piratom uspelo zbrati podpise?

Danes, 1. 6. 2023, se opolnoči izteče rok za zbiranje podpisov podpore zakonodajni pobudi za omejitev županskih mandatov na dva zaporedna mandata, Pirati pa so medtem sporočili, da jim je podpise uspelo zbrati še pred iztekom roka.

"Pirati bomo podpise skupaj s predlogom zakona vložili v Državni zbor čez predvidoma 14 dni, saj nam upravne enote še niso izročile vseh elektronskih podpisov, ki so trenutno v obdelavi. Državni zbor bo takrat obrazce še enkrat preveril, obstaja namreč možnost, da so upravne enote overile tudi nekatere napačno izpolnjene obrazce. Če bo število veljavnih podpisov zadostovalo zakonsko predpisani številki (5.000), bo zakon sprejet v zakonodajni postopek, takrat se bomo tudi sestali s predstavniki poslanskih skupin in jih poskusili prepričati, da zakon podprejo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Zahvaljujejo se vsem, ki so oddali podpise, zahvaljujejo se tudi medijem za konstruktivno sodelovanje. O pobudi se je, kot so zapisali, odprla široka razprava, ki se bo po odločitvi DZ lahko odprla še v parlamentu.