Je kdo kaj videl? V Mariboru voznik avta trčil v mopedista in pobegnil

Policisti Policijske postaje Maribor II obravnavajo prometno nesrečo s pobegom. Voznik sivega avtomobila je na križišču Nasipne in Titove ceste trčil v mopedista in odpeljal naprej. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče prosijo morebitne očividce za pomoč.

Danes, okrog 11.25, se je na kolesarski stezi, v križišču Nasipne ulice in Titove ceste, v bližini naslova Titova cesta 45 v Mariboru, zgodila prometna nesreča, kjer je neznani voznik, neznanega osebnega vozila, sive barve, neznanega registrskega območja, trčil v mopedista.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče pozivajo neznanega voznika in ostale priče, ki so videle prometno nesrečo in pomagale mopedistu, da se zglasijo na PP Maribor II, Cesta Proletarskih brigad 75, Maribor, ali pokličejo na telefonsko številko 113.