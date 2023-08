Nesreča: neodgovorni vozniki obračajo vozila in se sprehajajo po avtocesti

Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Pletovarje proti Mariboru, poroča prometnoinformacijski center. Nastal je zastoj, vožnja se podaljša za od 15 do 20 minut.

Na profilu Ustvarimo reševalni pas na avtocestah na Facebooku pišejo, da očividci poročajo, da nekateri vozniki zaradi zastoja obračajo ali se sprehajajo po reševalnem pasu, nekateri pa ga celo izkoriščajo, da se prebijajo mimo zastojev.

Trenutne razmere na slovenskih cestah:



Na slovenskih cestah je pričakovati gnečo



Zaradi trenutnega stanja po neurjih v Sloveniji, prihajajočega praznika 15. avgusta v večini evropskih dežel in glavne turistične sezone je pričakovati večje zgostitve in občasne zastoje predvsem na bolj obremenjenih odsekih.



Od petka, 11. avgusta do srede, 16. avgusta je pričakovati povečano število tovornih vozil izven omejitvenega časa za tovorna vozila nad 3,5 tone, prav tako število interventnih vozil posebno na ogrožena območja.



Med bolj obremenjenimi so tudi lokalne ceste, kjer so dodatne zapore zaradi uničenih cest.