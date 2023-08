Po dveh letih spet tragedija na sloviti nemški stezi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do nesreče je prišlo med testiranjem pnevmatik, pripetila pa se je na najhitrejšem delu dirkaške steze, imenovane Tiergarten. V avtomobilu, ki je bil domnevno starejši porsche 911 carrera S, sta bili dve osebi stari 39 in 44 let.

Vodstvo dirkališča je potrdilo nesrečo med testiranjem pnevmatik. Avtomobil se je večkrat prevrnil, oba potnika pa je medtem vrglo ven iz avtomobila, je poročal nemški Auto Motor und Sport.

Zaradi tragedije so za dva dni na Nordschleifu odpovedali tako industrijske kot turistične vožnje.

Zadnja tragična nesreča se je na tej sloviti stezi pripetila predlani, ko je na razlitem olju s steze odneslo deset avtomobilov. Eden izmed potnikov v teh vozilih je izgubil življenje, dva sta bila tudi resneje poškodovana.