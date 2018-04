Je hrana v zaporih res tako slaba? #video

Video: Planet TV

Je hrana v slovenskih zaporih res tako slaba, kot pogosto očitajo obsojenci? Je res enolična, obroki pa majhni? Bi nas to moralo sploh skrbeti? Vprašanja, ki so v zadnjem času aktualna, odgovore na njih pa so iskali na Planet TV.

Tipičen zajtrk za zapahi na Dobu je videti takole: Čaj ali kakav, kruh z namazom in sadje, za kosilo pečena postrv in krompir s peteršiljem. Če ste na dieti ali sladkorni bolnik, vam pripada poseben obrok. In za večerjo še mlečni zdrob s čokoladnim posipom. Vse to nas na zapornika stane slabe tri evre na dan.

Obsojenci dobijo običajni obrok, lahko brez svinjine, če je ne jejo, vegetarijanski, potem je tu še varovalna, sladkorna, žolčna in črevesna dieta.

Hrano pripravlja 40 obsojencev

Sami dnevno spečejo od 180 do 200 kilogramov kruha in pekovskega peciva. Pripravljajo tudi lastne testenine.

"Hrana je dobra, dovolj slana, okusna, solata dovolj začinjena, morda je večja težava med obsojenci količina obroka, kot pa kvaliteta," je kosilo ocenila novinarka Planet TV.

"Jasno, če je samo en obrok na dan, ne moremo zadostit dnevnemu obroku energije," pojasnjuje Sladič, inštruktur v kuhinji.

Hrano pripravlja 40 obsojencev, v dveh izmenah. Po normativih, inšpekcijske kontrole z odvzemi brisov hrane so redne.