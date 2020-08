Janša: Škandal in posmeh vladavini prava. Vrhovno sodišče: Poseg v našo neodvisnost

"Velik škandal. Posmeh vladavini prava, posmeh pravici. Velika krivica povzročena tudi vsem, ki bodo morali ponavljati že opravljene obravnave. Naredili bomo vse, da samozvana klika v sodstvu s svojimi totalitarnimi prijemi ne bo pokopala Slovenije," tako se je premier Janez Janša (SDS) prejšnji teden v petek odzval na poročanje STA, da bo vrhovno sodišče zaradi suspenza sodnika Zvjezdana Radonjića 60 zadev predodelilo drugim sodnikom, sojenja pa se bodo začela znova. Z vrhovnega sodišča so se danes odzvali, da to mnenje presega običajne norme komuniciranja in kritike ter vpliva na zaupanje javnosti v delovanje sodstva. Predvsem pa je vsebina lahko razumljena kot kršenje pravil delovanja treh neodvisnih vej oblasti, so zapisali v daljšem odzivu na kritiko predsednika vlade.

Začasno je sodnika Zvjezdana Radonjića suspendiral podpredsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević po disciplinskem postopku. Radonjić je odločitev o suspenzu, ko so mu prepovedali tudi, da bi še prihajal v službo, komentiral tako: "To je posledica sojenja v zadevi Nović, ki ni potekalo po njihovih željah."

Da odločitev o ponovitvi sojenj lahko vodi v zaplete, kaže odziv znanega odvetnika, ki je specialist za kazensko pravo:

Sodniku bodo odvzeli tudi vse tekoče zadeve, v katerih sodi. Vendar sodni red ne predvideva predodelitve spisa zaradi suspenza (ki je po naravi stvari le začasen ukrep). Možni razlogi so zgolj preobremenjenost, daljša odsotnost in izločitev sodnika. https://t.co/Y5nIiUEZqv — Blaž Kovačič Mlinar (@KovacicMlinar) August 15, 2020

Na suspenz Radonjića in obvestilo, da začasni suspenz pomeni tudi, da se bo 60 sodnih postopkov začelo znova in jih bodo vodili drugi sodniki, se je premier Janez Janša odzval z več kritičnimi sporočili na spletnem omrežju. Med drugim tudi s tem:

Velik škandal. Posmeh vladavini prava, posmeh pravici. Velika krivica povzročena tudi vsem, ki bodo morali ponavljati že opravljene obravnave. Naredili bomo vse, da samozvana klika v sodstvu s svojimi totalitarnimi prijemi ne bo pokopala Slovenije. @vrhovno https://t.co/8Lc8obd5aI — Janez Janša (@JJansaSDS) August 14, 2020

Na to sporočilo premiera pa so se danes odzvali na vrhovnem sodišču, njihov odziv objavljamo v celoti, ker je pomemben tudi za vse državljane, ki so udeleženi v sodnih postopkih, ki bodo ponovljeni:

V petek se je predsednik vlade preko omrežja Twitter odzval na izrečen suspenz enemu izmed ljubljanskih sodnikov. Ne moremo mimo tega, da ne bi zaznali tona vsebine, ki presega običajne norme komuniciranja in kritike ter vpliva na zaupanje javnosti v delovanje sodstva. Predvsem pa je vsebina lahko razumljena kot kršenje pravil delovanja treh neodvisnih vej oblasti. Neodvisnost vej oblasti je osnovna vrednota vsake države, ki se je morajo zavedati tako sodna in zakonodajna kot tudi izvršilna veja oblasti. Uveljavitev načela pravne države temelji na uresničevanju in doslednem izvajanju načela delitve oblasti, ki medsebojno delujejo po sistemu zavor in ravnovesij, znotraj svojih pristojnosti. Ključni načeli, kot sta delitev oblasti in neodvisnost sodstva, bi morali biti neizpodbiten del politične kulture vsake države. Večkratno ali vztrajno ponavljajoče se poseganje ene od vej oblasti v pristojnosti druge veje oblasti, kritiziranje ali celo napadanje druge veje oblasti lahko namreč spodkoplje načelo delitve oblasti, kar v končni različici lahko pripelje do politične prevlade nad pravno državo. Pravne države brez neodvisnih sodišč preprosto ni. Zato jo morajo vsi nosilci državne oblasti pri svojem delu varovati. Pa ne zaradi sodnikov ali sodišč kot takih, temveč zaradi legitimnosti njih samih in družbe, v kateri živimo.



Glede suspenza



Ni organizacije, ki bi z veseljem izrekla suspenz, vendar, če je ta izrečen z namenom, da se zagotovi nemoteno delovanje sodišča ter da se zavarujeta ugled sodniškega poklica in zaupanje javnosti v sodstvo, je to potrebno. Konkreten suspenz je bil izrečen na podlagi uvedenega disciplinskega postopka, v katerem se sodniku očita storitev več težjih disciplinskih kršitev, ki glede na njihov opis kažejo na vztrajnost in ponavljajoča ravnanja oziroma način izražanja obdolženega. Ker so za kakovostno in učinkovito izvajanje sodne oblasti pomembni kolegialnost, medsebojno zaupanje, spoštovanje in sodelovanje, sodnik ne sme biti obremenjen z očitki o neprimernem, nedostojnem ali žaljivem obnašanju ali izražanju, posebej v zvezi z opravljanjem sodniške službe. Od sodnika se namreč pričakuje, da pri javnem izražanju upošteva digniteto sodniške funkcije, da je zadržan v situacijah, ko bi lahko zaradi njegovega javnega izražanja bili vprašljivi avtoriteta in integriteta sodstva, da tudi pri izražanju kritike v javnosti ohrani dostojen in spoštljiv odnos do stanovskih kolegov (na vseh stopnjah sojenja in položajih).



Glede predodeljevanja sodnih zadev



Predodeljevanje sodnih zadev je določeno v sodnem redu, aktu, ki ga sprejme izvršilna veja oblasti, in je predvideno tudi v primeru daljše odsotnosti sodnika. Nikakor ne pomeni krivice strankam, saj bi ta nastala, če bi morale te čakati na vrnitev sodnika, za katerega se iz kateregakoli razloga lahko utemeljeno predvideva, da bo daljši čas odsoten. V primeru predodelitve zadev se sojenja začnejo znova predvsem zaradi načela neposrednosti, ob soglasju strank pa se lahko zapisniki o že izvedenih dokazih tudi preberejo in se na ta način pospeši postopek."

Na kritiko sodišča, da poseganje ene od vej oblasti v pristojnosti druge veje oblasti, lahko spodkoplje načelo delitve oblasti, se je po objavi našega članka na Twitterju odzval premier Janša. Zapisal je, da težko kdorkoli poseže v nekaj, kar ne obstaja. Razen v dejanjih pokončnih in pogumnih posameznikov, ki pa se jih stalno blati in šikanira.