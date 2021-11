Janša se je srečal s škofom evangeličanske cerkve

V okviru današnjega obiska v Pomurju so ministri na delovnem posvetu v Murski Soboti govorili o različnih projektih v regiji, pa tudi o izzivih regije, kot je na primer izseljevanje mladih, so sporočili z vlade. Premier Janez Janša je med drugim obiskal podjetji Panvita in škofijo Evangeličanske cerkve.

Ministrska ekipa se je ob začetku regijskega obiska najprej sestala na delovnem posvetu v Dvorcu Rakičan v Murski Soboti.

Na njem so ministri govorili predvsem o projektih v regiji na področju kmetijstva kot vodilne panoge v regiji, turizma, infrastrukture, kohezijskih in evropskih sredstev, gospodarskih priložnosti, izobraževanja, kulture, notranjih zadev, zdravstva, upravnih storitev, dolgotrajne oskrbe in pravosodja. Izpostavili so tudi problematiko demografije, izseljevanje mladih iz regije ter narodnostna vprašanja in Slovence v Porabju.

Podjetje Panvita kot steber slovenske prehrambene varnosti

Janez Janša je v nadaljevanju z ministrom za kmetijstvo Jožetom Podgorškom obiskal podjetje Panvita v Murski Soboti in se srečal z vodstvom. Skupina Panvita je pomemben steber slovenske prehrambene varnosti in pogodbeno sodeluje z 2000 družinskimi kmetijami, zaposluje pa več kot 600 ljudi, so sporočili z vlade.

S predstavniki pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti se je Janša srečal ob delovnem kosilu. Govorili so o sodelovanju z vlado, skladu za razvoj narodnostno mešanega območja na obeh straneh meje in delovanju Kulturno turističnega mladinskega društva.

Spregovorili so o pomenu evangeličanske cerkve v Sloveniji

Janša je obiskal tudi škofijo Evangeličanske cerkve v Sloveniji in se srečal s škofom Leonom Novakom in inšpektorjem Bojanom Prosičem. Govorili so o delovanju in pomenu evangeličanske cerkve na Slovenskem, epidemiji covida-19, ki je prizadela tudi delovanje verskih skupnosti, in o delu škofije za skupno dobro.

Prav tako se je Janša danes srečal z murskosoboškim škofom Petrom Štumpfom. Spregovorili so o življenju in delu škofije ter o sodelovanju s Slovenci v Porabju.

V Murski Soboti je premier obiskal podjetje MOL Slovenija in se srečal z vodstvom. Temi pogovorov sta bili širjenje poslovanja družbe in gibanje cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in v Sloveniji.

Srečal se je tudi z županom Občine Lendava

Pred javno tribuno se je Janša srečal še z županom Občine Lendava Janezom Magyarom, s katerim sta govorila o razvoju občine.

Obisk v Pomurju se je zaključil na srečanju z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji, ki je potekalo v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi, so še zapisali v vladnem sporočilu za javnost.