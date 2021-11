Janša: Hrvaška in Slovenija sta prijateljski državi

Janša je spomnil, da sta se obe vladi pod vodstvom Peterleta in Gregorića v začetku novembra 1991, pred natanko 30 leti, srečali tukaj na Otočcu. "Bil sem član takratne slovenske vladne delegacije. Dober teden prej je s slovenskega ozemlja odšel zadnji jugoslovanski vojak. Bili smo prvič svobodni tako, da na našem ozemlju ni bilo tuje vojske. Na Hrvaškem pa se je takrat odvijala zgodovinska bitka za Vukovar in Slavonijo."

Janša je spomnil, da sta se obe vladi pod vodstvom Peterleta in Gregorića v začetku novembra 1991, pred natanko 30 leti, srečali tukaj na Otočcu. "Bil sem član takratne slovenske vladne delegacije. Dober teden prej je s slovenskega ozemlja odšel zadnji jugoslovanski vojak. Bili smo prvič svobodni tako, da na našem ozemlju ni bilo tuje vojske. Na Hrvaškem pa se je takrat odvijala zgodovinska bitka za Vukovar in Slavonijo." Foto: Vlada RS

Predsednik vlade Janez Janša se je danes na Otočcu srečal s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem. Delovno srečanje je potekalo ob odkritju spominskega obeležja v letu, ko praznujemo 30-letnico samostojnosti, neodvisnosti in suverenosti, v spomin na dvostranska srečanja in sodelovanje dveh prijateljskih držav v obdobju osamosvajanja. Slovesnosti sta se udeležila tudi prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle in takratni predsednik hrvaške vlade Franjo Gregurić, je v sporočilu za javnost zapisala vlada.

Predsednik vlade Janez Janša je v govoru na slovesnosti ob odkritju spominskega obeležja spregovoril o dogodkih izpred 30 let, o obrambi pred agresijo jugoslovanske armade, o pomenu sodelovanja obeh držav v obdobju osamosvajanja, ki ga je vodila želja po samostojni in neodvisni državi, in je temelj tudi poznejšemu sodelovanju med državama na različnih področjih.

Janša: Gre za pomemben jubilej obeh narodov

Premier Janša je v govoru dejal, da gre za pomemben jubilej v zgodovini obeh narodov, da je bil Otočec mesto srečevanja. "Prvič smo se srečali v obdobju, ko smo bili še Demokratična opozicija Slovenije Demos in ko je Hrvaška demokratična skupnost takrat že orala ledino demokratičnih sprememb na Hrvaškem," je dejal in dodal, da je to sodelovanje po prvih svobodnih volitvah v obeh državah preraslo v sodelovanje med dvema vladama, demokratično izvoljenima oblastema, da je bilo na Otočcu veliko srečanj na vladni ravni, še največ na ravni obrambnega in notranjega resorja.

Takratni vladi sta se pred 30 leti srečali na Otočcu

"Takratno sodelovanje je bilo usodnega pomena glede na pričakovano razglasitev samostojnosti obeh držav in pričakovani odziv iz Beograda," je spomnil Janša. Ob tem je dejal, da se je na Otočcu srečevala tudi takratna opozicija iz obeh držav. "Junija 1991 so se tukaj zbrali predstavniki strank, ki so bile naslednice nekdanje Zveze komunistov iz Slovenije, Hrvaške in Bosne. Takrat so javno razglasili, da je osamosvojitev zanje sprejemljiva samo, če se takoj potem znova povežemo v nekdanjo Jugoslavijo. Zgodovina je te nesmisle postavila na smetišče, zato se tistih dogodkov nihče ne spominja in se jih poskuša čim prej pozabiti," je pojasnil.

Ob tem je spomnil, da sta se obe vladi pod vodstvom Peterleta in Gregorića v začetku novembra 1991, pred natanko 30 leti, srečali tukaj na Otočcu. "Bil sem član takratne slovenske vladne delegacije. Dober teden prej je s slovenskega ozemlja odšel zadnji jugoslovanski vojak. Bili smo prvič svobodni tako, da na našem ozemlju ni bilo tuje vojske. Na Hrvaškem pa se je takrat odvijala zgodovinska bitka za Vukovar in Slavonijo," je dejal.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Janša: V svetu je redko, da sosedska naroda nista bila v vojni drug z drugim

Ob tem je Janša spomnil, da je bilo v tistem obdobju veliko govora tudi o tem, kako pomagati Hrvaški, potem ko je Slovenija pred meseci svojo suverenost že obranila. Na mizi je bilo, kot je dejal premier, tudi veliko drugih vprašanj, od gospodarskih, trgovinskih, takrat je bilo treba urediti veliko stvari. "Spominjam se, da smo z zanimanjem poslušali takratna predsednika vlad, ki sta vedela največ o tem, kako se nam že nasmiha mednarodno priznanje. To je bila v tistem obdobju najmočnejša luč, ki je svetila na ta kraj. In teh novic smo bili željni tako kot Sahara vode. Vedeli smo, da z mednarodnim priznanjem pride tudi povsem drugačen položaj, ko bomo lahko za dobro obeh narodov dobili tudi neposredno, formalno pomoč od drugih," je osvetlil takratne razmere.

Predsednik vlade je dejal, da so se takrat zavedali, da so Slovenci in Hrvatje prijateljska naroda, ki od nekdaj živita tukaj, ne da bi bila kdaj v vojni, v Evropi pa je takšnih položajev malo. Dejal je, da so takrat rešili veliko vprašanj, da se danes zdi to samoumevno. "Nekatera vprašanja so ostala odprta, vendar vsa ta vprašanja lahko v prihodnosti rešimo na podlagi dialoga in dobrega sodelovanja ter prijateljstva, ki se je kovalo tukaj tudi pred 30 leti," je dejal.

Zahvala vsem, ki so omogočili samostojni državi

Predsednik vlade je govor sklenil z besedami, da je tudi danes veliko izzivov, a da je primerjava današnjega časa s tistim izpred 30 let nemogoča. "Slovenija in Hrvaška sta danes članici EU in zveze Nato. Smo v prostoru, ki je po varnosti in blaginji daleč od tistega, iz katerega smo takrat izhajali," je spomnil.

Predsednik vlade je izrekel globok poklon vsem tistim, ki so pred 30 leti omogočili, da sta Slovenija in Hrvaška danes samostojni državi.