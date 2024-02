Janša kritičen do Švarc Pipanove. Ta mu odgovarja.

Janez Janša je opozoril, da je premier Robert Golob ob srečanju z generalno direktorico Unesca Audrey Azoulay med drugim priznal, da imajo v koaliciji krizo zaradi korupcije, "nekaj dni pozneje pa je predsednica druge največje koalicijske stranke, ko je govorila o tem, priznala, da ljudje v Sloveniji živijo vse slabše". "Potem najbrž ni treba obtoževati opozicije, zakaj je sklicala to sejo," je dejal prvak največje opozicijske stranke.

V zahtevi za sklic izredne seje DZ o korupciji so poslanci SDS sicer popisali že znane očitke. Na koruptivno in klientelistično ravnanje vlade po njihovem mnenju kaže nakup 13.000 prenosnih računalnikov ministrstva za digitalno preobrazbo in lastništvo predsednika vlade Roberta Goloba v podjetju Star Solar.

Ključni očitek, ki mu je danes pozornost namenil tudi Janša, pa je sporni večmilijonski nakup stavbe na Litijski cesti v Ljubljani za potrebe sodišč, zaradi katerega je odstopila ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan.

Janša: Koliko takšnih okostnjakov je še v omari te vlade?

V SDS namreč ne verjamejo razlagi, po kateri naj bi bili za sporni nakup krivi zgolj uradniki na ministrstvu ali generalni sekretar ene od koalicijskih strank. "Vi trdite, da od vrat ministra za pravosodje naprej nihče ni odgovoren. Če kupimo to razlago, potem se postavi vprašanje, koliko takšnih okostnjakov je še v omari te vlade, če lahko neke službe 'naštrikajo' neko zadevo, za katero gre denar iz državne proračunske rezerve namesto v sklad za obnovo po poplavah za nakup propadajoče stavbe," je bil kritičen Janša.

"Če javnosti in pristojnim organom prodajate to razlago, potem je treba opraviti forenzično preiskavo vseh podobnih prerazporeditev sredstev, vseh takšnih nakupov, ker ni nobene garancije, da je pri ostalih zadevah to preverjanje delovalo," je pozval Janša. "Predlagam, da sama koalicija resno razmisli o tem, kakšno razlago korupcijske afere prodaja javnosti in pristojnim organom," je dodal.

Prepričan je, da bi nekomu morali zazvoniti alarmi tudi zato, ker saga o nakupu ali izgradnji sodne palače poteka že 20 let. Zadeve za gradnjo sodne palače so pripravljene, imamo projekte, zemljišča, gradbeno jamo. "In potem pridejo predlogi, da se kupi propadajoča stavba brez parkirišč. In vi trdite, da je možno, da se je zgodilo, da je nekdo to podtaknil, ne da bi komurkoli v verigi do kabineta predsednika vlade zazvonili zvončki," je bil slikovit.

Obregnil se je tudi ob delo policije, saj da po njegovem vedenju še noben kriminalist ni obiskal ministrstva. "Depolitizirana policija je zelo hitra, ko gre za stvari, ki vladajoče motijo, ko gre pa za prvovrsten korupcijski škandal, ki ga priznava sam predsednik vlade, pa glejte, nobenega kriminalista na kraju," je dejal. V zadevi sicer poteka predkazenski postopek.

Švarc Pipanova se je odzvala na očitke prvaka SDS

Medtem je v predstavitvi stališča vlade Dominika Švarc Pipan poudarila, da je objektivno odgovornost za nakup stavbe na Litijski cesti v Ljubljani že sprejela in predsedniku vlade ponudila odstop, ki ga je ta sprejel in poslal v DZ. Ob tem je spomnila na primer ministra za notranje zadeve v prejšnji vladi Aleša Hojsa, ki da je nepreklicno odstopil, a je takratni premier Janez Janša odstop kljub drugačnim pravilom poslovnika DZ do konca mandata vlade "držal v predalu".

Dejala je, da je glede nakupa stavbe na Litijski cesti razkrila vse ključne dimenzije, sprejela politično odgovornost in odstopila, predvsem pa za razliko od številnih drugih afer ni dopustila, da se ta pomete pod preprogo.

Na očitke predsednika SDS Janeza Janše, ki jih je nanizal ob začetku izredne seje, da je za nakup stavbe odgovorna celotna vlada, pa je znova zatrdila, da so njene odločitve in odločitve vlade temeljile na prirejeni dokumentaciji in prikrivanju informacij.

Sklic izredne seje kot instrument odvračanja pozornosti od spornih praks prejšnje vlade

Sklic izredne seje je po njenih besedah v tem času gotovo prikladen, namen pa je odvračanje pozornosti od dejstva, da je prejšnja Janševa vlada "storila vse, kar bi se dalo storiti, da uniči ali pa vsaj paralizira učinkovitost delovanja sistema organov, odgovornih za odkrivanje, preiskovanje in pregon korupcijskih praks".

Ob tem je spomnila ne nekatere, po njenih besedah sporne prakse prejšnje vlade, med drugim na neustavno znižanje tožilskih plač, pa tudi na blokiranje imenovanja evropskih delegiranih tožilcev. SDS je tudi edina stranka, ki kategorično nasprotuje krepitvi neodvisnosti sodstva, je dodala.

Vlada, pa tudi sama kot ministrica v odstopu, upa, da bo današnja razprava osredotočena na potrebne sistemske spremembe. "Kajti če kdaj, je zdaj pravi čas, da se tega resnično lotimo pogumno, neomajno in sistemsko. In če kaj, afera na Litijski, ki sicer poskuša biti danes fokus te debate, pa ne bi smela biti, zgolj kaže na to potrebo in zgolj daje upanje, da prav zaradi tega, kar se dogaja pred očmi javnosti, te zgodbe ne bo konec in ne bo šlo vse naprej tako, kot je šlo do sedaj," je sklenila.

DZ na izredni seji na zahtevo SDS razpravlja o boju proti korupciji. V zahtevi za sklic seje so poslanci največje opozicijske stranke popisali že znane očitke in izpostavili afero spornega milijonskega nakupa stavbe na Litijski cesti v Ljubljani za potrebe sodišč. Pristojni odbor DZ sicer priporočil vladi za boj proti korupciji, ki so jih pripravili v največji opozicijski stranki, v torek po večurni razpravi ni podprl in DZ danes o njih ne bo glasoval.